El sabadellenc d’adopció, Carlos Fuentes, ha estat nomenat pel bisbe de Mallorca rector de quatre parròquies a l’illa. Fuentes ha anunciat a xarxes socials que “s’incorpora amb molta il·lusió al nou projecte” i ha confirmat que el curs que comença al setembre serà el seu últim com a director de l’Escola de Sant Francesc i també com a superior del convent de Sabadell. El frare franciscà, no obstant això, ha comunicat que sí que continuarà presentant el programa ‘Queremos Opinar’ de Canal 4.

Malgrat que va néixer en un poble de Ciudad Real, Fuentes resideix a Sabadell des dels 19 anys. Durant la seva trajectòria al convent de la ciutat i a l’Escola Franciscans, el frare es va convertir en una figura reconeguda mediàticament per la seva aparició com a presentador a diversos programes polèmics de televisió. Carlos Fuentes va fer el salt a la fama a ‘Catalunya Opina’, el 2006, que va anar canviant de cadena i de nom fins a l’actual ‘Queremos Opinar’. També va presentar ‘Cita con Carlos Fuentes’ a la cadena regional de Múrcia o ‘Ara i aquí’ de RTVE, a més d’acumular diverses aparicions en canals nacional des dels anys 80 fins a l’actualitat.

FOTO: JUANMA PELÁEZ