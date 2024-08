L’Astralpool ja coneix els rivals per accedir a la Champions masculina

L’Astralpool Natació Sabadell masculí ja coneix els esculls per arribar a la fase de grups de la Champions. Els de Quim Colet han quedat enquadrats en el grup D, format per l’Ortigia (Itàlia), el VK Sabac (Sèrbia) i el Pays d’Aix (França). Tots ells s’enfrontaran a la Finetwork Aquàtics de Can Llong el cap de setmana del 13 al 15 de setembre i només el líder podrà accedir a la fase de grups, on ja esperen dotze equips classificats per a la màxima competició continental.

Si aconsegueix el bitllet, l’Astralpool es trobarà en la següent ronda de la competició l’Olympiacos, el Savona i el Primorac. Serà a partir de l’octubre. Si no assoleix el passi, el club disputaria la segona competició europea, l’Eurocup.