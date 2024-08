En les últimes hores s’ha fet viral un vídeo a les xarxes socials gravat per un usuari de la Bassa de Sabadell. A l’equipament es van viure dimarts a la tarda corredisses i crits dels banyistes just en el moment en què començava a caure la pluja a Sabadell, que va durar pocs minuts. La situació va provocar cert nerviosisme, sense que s’hagués de lamentar cap incident greu.

Com és habitual, la instal·lació d’aigua va seguir els protocols en cas de tempesta, desallotjant la piscina, sense tancar-la. Les indicacions es van donar a través de la megafonia per evacuar els usuaris fins a una zona segura, prohibint l’accés a l’aigua o a la gespa, tal i com es pot veure en el vídeo publicat per @meteoelpito. Després del xàfec, la piscina va recuperar la normalitat.

Ara mateix a Sabadell. Evacuació de piscina per tempesta. I crits de la gent per un fort tro. pic.twitter.com/Umtkp5fIUe — Elpito meteo (@MeteoElpito) August 13, 2024

S’espera que en les pròximes hores es repeteixi el procediment. En cas de complir-se la previsió meteorològica, els banyistes que siguin a la Bassa aquest dimecres hauran de sortir de l’aigua quan les precipitacions arribin, garantint la seguretat de tots els usuaris.