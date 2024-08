Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem tota l’actualitat informativa a Sabadell. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

Sabadell està vivint un mes d’agost típicament estiuenc. De moment, sense pluges rellevants i amb els termòmetres superant cada dia màximes de 30 graus. Una tendència que, en cas de complir-se els pronòstics del Meteocat, es trencarà aquest dimecres.

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Delinqüència Urbana de la comissaria de Sabadell van detenir el 6 d’agost dos homes, de 36 i 37 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força interior de domicili.

El Club Natació de Sabadell van haver de tancar les instal·lacions de Can Llong dimarts al matí per culpa d’una incidència tècnica important. Segons apunten fonts de l’entitat, el problema -que ja ha estat solucionat- s’ha originat per un error humà aliè al personal de les piscines a l’hora de posar el clor, un fet que havia provocat un núvol tòxic. La normalitat ja ha tornat a l’espai.

El nou Govern català de Salvador Illa ha expressat el seu “suport i reconeixement” als Mossos d’Esquadra i ha evitat valorar el dispositiu per a intentar detenir Carles Puigdemont dijous passat als voltants del parc de la Ciutadella. Així, aquest mateix dimecres, el president Salvador Illa visitarà el Complex Egara, a Sabadell, per a traslladar-los la “plena confiança en el cos”.

Tres mesos després de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 12 de maig i ja amb Salvador Illa com a nou president, Sabadell encara té seqüeles de la cita amb les urnes. Passejant per la ciutat, són molts els fanals on encara hi ha penjats cartells de propaganda electoral, col·locats a l’inici de la campanya.