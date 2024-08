Paula Leitón, una medalla d’or contra la gordofòbia

La boia de l’Astralpool CN Sabadell, Paula Leitón, va ser una de les grans artífexs de l’èxit assolit pel waterpolo femení espanyol en els recents Jocs Olímpics de París. Les jugadores de Miki Oca, amb una àmplia representació sabadellenca, van aconseguir l’anhelat or després de guanyar Austràlia en la final del campionat.

Pocs dies després de penjar-se la medalla, Leitón s’ha convertit també en referent contra la gordofòbia. La terrassenca va ser víctima de comentaris lamentables jutjant el seu físic a les xarxes socials, que no han fet res més que confirmar els valors de l’esportista també fora de l’aigua.

Les paraules de la jugadora de l’Astralpool, animant tothom a estimar el seu cos tal com és, han despertat una onada d’aplaudiments en les últimes hores. Mostres d’afecte i orgull per a qui s’ha erigit en un exemple, no només pel que ha aconseguit a la piscina, sinó també pel seu missatge. De fet, molts usuaris han censurat amb contundència l’episodi de gordofòbia viscut després dels Jocs, en un moviment espontani que ha unit el món de l’esport contra els discursos d’odi.

PAULA LEITÓN! Estem amb tu ara i sempre!!!

Condemnem i rebutgem qualsevol atac sigui del tipus que sigui!!#somcnsabadell⚪️🔵 pic.twitter.com/OhHITOs8wu — CN Sabadell (@CN_Sabadell) August 13, 2024

Sense anar més lluny, el Club Natació Sabadell ha publicat en les últimes hores un comunicat, sumant-se a les mostres de suport a Leitón. L’emotiu text reforça l’orgull de l’entitat de tenir una jugadora del valor humà de Leitón.

“Condemnem qualsevol agressió, sigui del tipus que sigui. Darrere d’aquests comentaris s’amaguen persones que no respecten ni saben el treball fet per assolir un or olímpic. La Paula és un exemple a seguir per als nostres esportistes i s’ha guanyat la seva estima i feina a base de molt esforç i treball”, expressen.

També des del Consejo Superior de Deportes han publicat una fotografia de la jugadora, campiona “dins i fora de la piscina”.