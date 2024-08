Rubí decreta tres dies de dol per l’assassinat masclista d’una veïna

Rubí ha condemnat aquest dimarts la mort violenta d’una veïna del municipi i ha decretat tres dies de dol. L’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, s’ha mostrat “consternada” després que s’hagi trobat morta a trets una dona assassinada presumptament en un crim masclista comès per un policia jubilat que seria la seva exparella. “Actes terribles i intolerables per reflexionar com a societat. Ja n’hi ha prou”, ha dit Martínez, que ha anunciat que s’activa el protocol contra els feminicidis.

En aquest sentit, també ha expressat el seu compromís per erradicar la violència contra les dones i ha recordat que el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i tots els serveis públics municipals estaran a disposició de la família i de tothom qui ho necessiti.

Rubí farà un minut de silenci aquest dimecres al migdia a la plaça Pere Aguilera, davant de l’Ajuntament, i dilluns vinent convocarà a la ciutadania juntament amb altres autoritats a cinc minuts de silenci més per condemnar el crim.