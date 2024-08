Sisè any de trobades Drink & Draw a Sabadell

Durant les tardes dels dijous d’agost, un nou grup d’urban sketching fa trobades de dibuixants de diversos municipis a la nostra ciutat. Aquest és el sisè any en què es produeixen aquestes reunions on l’objectiu principal és dibuixar obres relacionades amb l’urbanisme. El seu nom és Drink & Draw, ja que després d’elaborar els dibuixos prenen alguna cosa tots junts i xerren sobre els dibuixos. En l’edició actual estan elaborant un monogràfic de l’arquitecte Eduard M. Balcells, barceloní amb una obra que barrejava els conceptes del Modernisme i del Noucentisme. I durant el monogràfic es presentaran els dibuixos de quatre creacions arquitectòniques de Balcells repartides per Sabadell.

Trobades per dibuixar

La primera trobada va ser el dia 1 i l’edifici que van representar, el Vapor Sampere. Un dels darrers vapors que es van fer a Sabadell. Projectat l’any 1912, destaquen els seus elements modernistes. El següent dijous, el dia 8 d’agost, van dibuixar la Fàbrica de Sallarés Deu. Després de catorze dies de descans, la iniciativa ha tornat aquest dijous 22 d’agost, en aquesta ocasió el dibuix serà de la façana i els detalls de finestres i balconada del Despatx Genís i Pont. Edifici creat per l’arquitecte durant el 1915, clarament influït pel Modernisme. Antoni Barreda, principal responsable de què s’iniciessin aquestes trobades comenta que “són remarcables les ceràmiques daurades de les finestres amb forma de trèvol, les grans obertures de la planta baixa, unificades sota un gran arc, i la densa ornamentació de la planta pis, amb relleus al·legòrics, animals fantàstics, dragons, una senyera a sobre del balcó i el símbol del comerç representat pel caduceu de Mercuri a banda i banda de la porta del balcó i rajoles de motlle pintades a mà”.

L’última trobada d’aquest grup tan creatiu serà el pròxim 29 d’agost, la iniciativa marxarà juntament amb les vacances de molts dels sabadellencs. I el comiat es farà a la que es coneix actualment com a Casa Guillermo, tot i que quan l’arquitecte la va aixecar, el 1931, s’anomenava Casa Escaiola. Es tracta d’un edifici cantoner fet de pedra i que disposa de planta baixa i tres pisos. La seva façana presenta característiques diferents que provoquen que el seu estil sigui bastant eclèctic. Podem observar arcades a la planta baixa i grans finestres al xamfrà, elements en els quals es volen centrar els Urban Sketchers. També ressalten els frontons amb tríglifs i mètopes, ideals pel seu dibuix, a més a més, d’una balustrada que s’estén per tot l’edifici amb dibuixos i sanefes que augmenten aquesta sensació d’eclecticisme, en la que probablement és la creació més inspirada de Balcells. El treball dels dibuixants no només ens mostra el seu talent sinó que també rescata el d’un arquitecte que va dedicar molt temps de la seva vida en crear alguns dels emblemes més reconeixibles de Sabadell.