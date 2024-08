Estiu “tranquil” per als ADF

Més pluja, menys risc d’incendis. Les precipitacions registrades en aquest mes d’agost –ho explicàvem a l’edició del passat dimarts del Diari de Sabadell– han permès a la trentena de voluntaris de l’ADF Sabadell tenir una campanya “tranquil·la, però més activa que l’any passat, el que seria una campanya tranquil·la, a excepció dels darrers anys, que no era normal”, explica el cap operatiu de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) sabadellenca, Jordi Gil.

Malgrat que la campanya d’incendis no s’acaba fins a finals de setembre, les previsions són optimistes, si se segueix la tònica de les darreres setmanes, en el nivell del Pla alfa s’ha situat aquests darrers dies a 1 i a 0: “La primera setmana d’agost vam tenir el nivell 2, però a partir d’aleshores tot està més tranquil. L’activitat humana també ha baixat i en conseqüència, el risc d’incendis i ignicions baixa molt, a diferència del que succeeix a partir de Sant Joan i durant el mes de juliol”, afegeix Gil.

Enguany, el cos de voluntaris des de principis de juny s’han desplaçat fins als diversos punts de vigilància –Serra de Sant Iscle, Can Bonvilar i al turó de Sant Pau– des d’on tenen una visió privilegiada de la ciutat i del Rodal, per si cal actuar amb celeritat. Punts estratègics, ben comunicats, que amb pocs minuts permeten arribar als voluntaris al punt on es detecta la columna de fum. “El més destacable es va produir a Sol i Padrís, desconec si va ser casualitat, però durant dos divendres seguits va haver-hi dos incendis separats per escassos 20 metres”.

Llista d’espera

L’interès per entrar al cos de voluntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) continua creixent, i a hores d’ara hi ha vint aspirants, la majoria sabadellencs, que volen formar part de l’ADF Sabadell. “Per la gestió del personal i dels recursos, ho hem limitat a 40 voluntaris. Bona part dels aspirants tenen menys de trenta anys i volen acabar opositant per Agents Rurals, per exemple. Inevitablement ens veiem obligats a haver de fer una selecció”, clou el cap operatiu, Jordi Gil.