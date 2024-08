Enderroquen dues naus que s’havien incendiat en diverses ocasions

Les dues naus de la cantonada entre els carrers de Portugal i de Cervantes (Centre) estan sent enderrocades. Es tracta de dos immobles que van ser notícia dues vegades en una setmana el desembre de 2021 per un doble incendi, primer, dilluns dia 13 i, després, diumenge 19.

En el primer cas, quatre dotacions de bombers van apagar l’incendi i no es va assenyalar que hi haguessin ferits perquè, segons el cos d’emergències, no hi havia ningú a dintre. El succés es va registrar quan faltaven quatre minuts per les 17 h del dilluns 13 de desembre. Els bombers s’hi van desplaçar ràpidament perquè el parc de bombers és ben a prop, a la carretera de Barcelona, i van localitzar el focus de l’incendi en un sofà que s’estava cremant. Segons la crònica del moment, les flames van quedar sufocades en menys de mitja hora.

Al final d’aquella setmana, un segon foc en la mateixa nau a les 20.45 h va alertar els veïns, que van apuntar que l’espai estaria ocupat. Fonts dels bombers van detallar que “sortien flames per les finestres de la nau”. Set dotacions del cos es van desplaçar al lloc de l’incendi per extingir el foc, que es va donar per apagat a les 21.06 h. Per accedir a la nau, els bombers van haver de forçar la porta del garatge i, posteriorment, van comprovar que no hi hagués ningú. També van revisar que a la nau del costat no hi hagués cap persona, amb el resultat que en els dos llocs no hi havia ningú. Un cop extingit l’incendi, van ventilar l’espai.

Mentre duri l’enderroc, el tram del carrer de Portugal a l’alçada d’aquests dos immobles (número 115), estarà tallat al trànsit per facilitar les tasques dels operaris.