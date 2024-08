Nou magatzem municipal a la fàbrica Cascón

L’Ajuntament de Sabadell disposarà en els pròxims mesos d’un nou magatzem municipal al Centre. Està situat a la nau conservada de la fàbrica Cascón, al carrer de Colom cantonada Unió. Fonts municipals expliquen que servirà per emmagatzemar material cultural. El 2018 es va aprovar la reparcel·lació d’aquesta antiga fàbrica perquè un promotor privat hi construís un bloc de pisos, la promoció Els Telers, alhora que això ha permès eixamplar la vorera del carrer de Colom i plantar-hi alguns arbres. L’acord permetia la construcció a canvi de la cessió del 15% de l’espai a l’Ajuntament, que l’ha destinat, d’una banda, a eixamplar la vorera (258,8 metres quadrats) i, d’altra banda, a un equipament sociocultural de 1.430 metres quadrats de superfície edificada.

Al magatzem s’hi accedirà per l’obertura de set metres d’ample en planta baixa que s’ha fet al carrer de Colom, i serà un equipament independent de la comunitat de veïns. Fonts del consistori detallen que “l’espai municipal no s’ha rehabilitat amb les obres del promotor que, en aquest cas només hi ha deixat fet l’accés”. L’Ajuntament assumirà la rehabilitació interior de l’espai com a magatzem de material cultural. L’edifici també té façana al carrer de la Unió, i l’accés que separa el nou bloc de pisos i la part conservada de la fàbrica correspon a la rampa de l’aparcament soterrani dels habitatges. La promoció Telers està pràcticament acabada i s’hi han fet una trentena de pisos, pràcticament ja tots venuts.

Protegida parcialment

Fruit d’aquesta reparcel·lació s’ha conservat una part de la fàbrica Cascón, mentre que la més pròxima a la cantonada Colom – Unió es va enderrocar per aixecar els pisos. La indústria es va construir el 1944 i l’autor del projecte és l’arquitecte Josep Vila Juanico. Igual que l’Artèxtil, per exemple, es caracteritza per la forma de dents de serra de la seva teulada, la qual cosa facilita l’entrada de llum natural a l’immoble. La fàbrica està protegida per l’Ajuntament i estava en desús des de 2017. Des dels anys 50 del segle passat fins l’any 2017, l’empresa es dedicava a la indústria tèxtil llanera, concretament a la filatura i tissatge per a roba d’home. El que està protegit és la façana i la coberta. La resta de construccions tenen una protecció documental, per la qual cosa només cal deixar-ne constància i es poden enderrocar. Per exemple, s’ha enderrocat el pati quadrangular del carrer de Colom que tenia dues portes metàl·liques lliscants de xapa ondulada i reixa al terç superior.

Oficialment, l’espai s’anomena Fàbrica de Vicente Cascón González, originari de Béjar (Salamanca), que va arribar a Sabadell el 1939 i el 1942 havia iniciat l’activitat al carrer de Josep Renom, segons la investigació que va fer l’historiador Josep Maria Benaul recollida al catàleg de patrimoni.