Tota la ciutat és amb vosaltres, Saballuts!

[Editorial del 27 d’agost de 2024]

Els Saballuts són uns magnífics ambaixadors de la ciutat. Per places de tota Catalunya fan lluir amb orgull els valors inherents a la camisa verda. Però, si som sincers, les jornades castelleres que més ens agraden –i molt!– són les que la colla actua a casa, davant de la seva gent, fent perviure una tradició cultural d’un valor intangible immens per a la ciutat. Per això és important que la ciutat es bolqui durant la Festa Major amb la colla, que gaudeixi dels seus castells els dies 6, 7 i 8 de setembre a la Plaça Sant Roc. Són dates anuals úniques per descobrir i gaudir de l’essència d’aquesta tradició de cultura popular. Han de ser uns dies històrics, recordats per tothom: els Saballuts celebren 30 anys aquesta temporada. Ho fan amb deures autoimposats, sense eludir la responsabilitat de continuar fent créixer l’entitat i el seu nivell tècnic. Tenen la intenció d’ampliar la massa social, créixer tant en el nombre de castellers com en les persones pròximes a l’entitat. Paral·lelament, és important retenir talent, sense perdre la implicació de la gent que ja té camisa. I, en l’àmbit tècnic, entre cella i cella tenen aconseguir la clàssica de 8. Ja fa 7 anys d’un dels moments més èpics que van viure els Saballuts, precisament amb castells de 9 a Sant Roc durant la Festa Major de 2017. Cal tornar cap aquesta direcció. En qualsevol cas, són reptes que no poden aconseguir sols, necessiten el suport de Sabadell al costat. Ajudem-los a fer-ho possible, omplim la plaça Sant Roc.