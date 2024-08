Un patinet atropella un vianant al centre de Sabadell

Accident amb un patinet implicat aquest dimecres al matí en ple centre de Sabadell. El conductor d’un vehicle de mobilitat personal ha atropellat un vianant de mitjana edat que passejava per l’indret, a tocar del passeig de la plaça Major.

Fins al lloc s’han desplaçat dues ambulàncies, on els tècnics han atès in situ els afectats. Segons fonts del SEM, les dues persones han resultat ferides i han estat traslladades a l’hospital Taulí amb pronòstic menys greu.

#INFORMACIÓ❗ Normes de circulació dels patinets elèctrics i VMP 🛴 Consulta la imatge:

🔴 requisits obligatoris que s’han de complir

🔵 recomanacions per protegir-se

🚫 i les prohibicions#Sabadell #Mobilitatsegura #Espaipúblic pic.twitter.com/Fv0QJw0Wil — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) August 28, 2024

Al llarg de tot l’estiu, la Policia Municipal i l’Ajuntament de Sabadell estan duent a terme una campanya a les xarxes socials per conscienciar els conductors de patinets elèctrics del perill que suposa circular sense respectar les mesures de seguretat.

Els accidents amb aquests vehicles han augmentat exponencialment en els darrers anys a la ciutat. Sense anar més lluny, l’any passat es van produir 130 incidents amb patinets implicats a la via pública. A més, hi va haver 758 infraccions registrades per la Policia Municipal. El que equival a més de dues denúncies cada dia a Sabadell.