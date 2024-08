Plat fort per començar al CE Mercantil: visita al Real Zaragoza

El CE Mercantil comença, aquest dissabte (16:30h), el seu camí a la Divisió d’Honor Juvenil. El conjunt entrenat per Óscar Tutó visita un dels peixos grossos de la categoria: el Real Zaragoza, que cada any competeix per estar a les posicions capdavanteres. Enguany, els mercantilistes buscaran repetir la gesta de la temporada passada, on van assolir una folgada permanència a la màxima categoria del futbol formatiu estatal.

Després de gairebé un mes i mig de pretemporada, el tècnic afirma que l’equip arriba en les millors condicions. “Arribem molt bé i amb moltes ganes. Comencem la lliga amb molt d’optimisme i il·lusió per fer un gran paper, com vam aconseguir l’any passat”, explica.

Durant la preparació, malgrat que els resultats no són el més important, en aquesta ocasió han estat força positius, així com les sensacions. “El més important i el que més destaco de la pretemporada és que l’equip demostra ser competitiu. Encara tenim molt marge de millora, però estem satisfets amb la feina i la predisposició de tots”, admet Tutó. Els blaugrana han quallat grans partits contra equips que es preveuen capdavanters durant la temporada com Espanyol o Girona, i d’altres que seran rivals directes com Nàstic Manresa, Cornellà o Badalona.

L’entrenador mercantilista té clar que per puntuar a la ciutat esportiva del Real Zaragoza caldrà que estiguin al 100% tot el partit, un dels trets característics del seu equip. “El nostre ADN és competir sempre. Que si ens han de guanyar que els costi molt. A partir d’aquí, sabem que és un partit exigent, però estem tranquils. Hem de gaudir i tenir una mentalitat positiva. Ells són un gran equip que manté diversos jugadors de l’any passat. Ens hem preparat bé i sabem com plantejar el duel”, reflexiona. Un primer test d’altura per al conjunt blaugrana.