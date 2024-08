Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les notícies més destacades publicades al Diari.

Compte enrere. Queden menys dues setmanes per deixar enrere l’estiu i tornar a la rutina acadèmica. Milers d’estudiants sabadellencs –l’any passat en van ser 31.135– tornaran a les aules després de més de 70 dies de vacances. Als estudiants sabadellencs, però, encara els falta una carta per cremar aquestes vacances: la Festa Major de Sabadell, que enguany se celebrarà del 6 al 9 de setembre.

El 16 de juliol de 2021 va tancar el bar Clau de Fa, característic perquè era el de la biblioteca Vapor Badia. Malgrat tenia un accés diferent a l’equipament, formava part del mateix edifici. Passats tres anys, l’espai continua buit a l’espera que se li trobi un nou ús. I aquest no és l’únic bar que continua tancat en un equipament municipal. Al centre cívic i pavelló de Cal Balsach hi havia el bar El Velòdrom, que també va tancar, en aquest cas el 2017 quan es va esgotar la concessió.

Preocupació pels robatoris a l’interior de vehicles. Aquesta mateixa setmana han transcendit a través de les xarxes socials dos nous casos en l’aparcament d’un popular supermercat de Sabadell. Els fets han estat denunciats als Mossos d’Esquadra, que mantenen obertes les investigacions.

Estudis recents suggereixen que una falta de diversitat en la microbiota intestinal s’associa amb malalties, mentre que una microbiota diversa està relacionada amb un millor estat de salut. El grup de recerca de les infeccions comunitàries i relacionades amb l’atenció sanitària de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ha participat en un estudi amb l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) per determinar si viatjar i exposar-se a noves persones, tradicions, cultures i aliments desconeguts pot canviar la microbiota intestinal i la seva diversitat.

La Festa Major, més enllà de concerts i activitats diverses, és un moment assenyalat també per descobrir realitats de Sabadell que potser fins ara ens havien passat desapercebudes. Així, els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre es podrà aprofitar per conèixer noves històries i curiositats sobre la ciutat, amb un seguit d’itineraris per apropar-se a l’arquitectura, l’art, la natura i moltes altres esferes.