Segona Federació, capítol 1: Torrent

El CE Sabadell arrenca aquest diumenge (19h) una aventura llarga i dura a Segona Federació. “Una cursa de fons”, en paraules del capità Sergio Cortés. El primer partit de la temporada serà el millor exemple del que es trobarà l’equip arlequinat aquest any. El Municipal de Sant Gregori, un camp petit, de gespa artificial i un equip dur i intens que hi juga com a local: el Torrent.

“Els equips que estan a dalt són els més camaleònics”, també deia Cortés, que sap de què va això de la Segona Federació. El Sabadell ho haurà de ser si vol assolir l’objectiu de l’ascens. Cada quinze dies (amb excepcions) tocarà un context molt diferent al que ens trobarem a la Nova Creu Alta i l’equip de David Català s’haurà de saber adaptar. Diumenge, la primera prova.

“Esperàvem amb moltes ganes que comencés la lliga”

Avui dissabte, la plantilla ha fet l’últim entrenament abans de posar rumb a València. L’equip, encapçalat pel tècnic David Català, es va conjurar el divendres amb un dinar a la zona VIP de l’estadi i una divertida dinàmica de grup al vestidor. Una mostra clara d’unió abans d’arrencar la Segona Federació. “Tots esperàvem aquest moment i ja teníem ganes que comencés la lliga. Veig l’equip amb moltes ganes i il·lusió. Estem molt preparats per afrontar aquest compromís”.

La primera pedra de toc serà un rival rocós, fort i coneixedor de la categoria. “Hem vist vídeos de la temporada passada i és un equip molt compacte, intens i que busca molt els duels i les segones jugades. És en el que més hem incidit aquesta setmana”, admet. No obstant això, el tècnic té clar que per estar a dalt cal saber competir aquests partits. “Hem de ser un equip adaptable. Serà molt diferent el context de jugar a la Nova Creu Alta o de fer-ho en camps com el del diumenge”, reflexiona.

El Torrent es va estrenar la temporada passada a la categoria amb uns resultats sorprenentment bons. Molts els col·locaven a les quinieles al descens abans de començar l’any, però l’equip de Vicente Mir no només no va baixar sinó que va acabar setè, sense trepitjar la zona de perill en tota la competició. Una de les claus, Sant Gregori, un estadi que només va veure tres derrotes del seu equip i que va col·locar el Torrent com a cinquè millor local del grup.

Bonaldo, dubte

Pel que fa a les baixes, a les conegudes de llarga durada de Peque Polo i Trapero, s’afegeix el dubte d’Arthur Bonaldo. “Encara hem de decidir, però si ve està clar que no estarà al 100%”. Sí que estarà, però falta saber per quants minuts, Sergio Cortés. “Va començar més tard, per les molèsties i encara hem de veure quanta estona pot jugar. Crec que podrem comptar amb ell gran part del partit però no els 90 minuts”.

S’espera que prop d’un centenar d’arlequinats siguin a Sant Gregori el diumenge. Català s’ha desfet en elogis. “La nostra afició és una delícia. Una de les principals premisses que tenim és no decebre la gent. No puc assegurar guanyar partits, però sí que puc assegurar que ens ho deixarem tot en el camp per a aconseguir-ho”, conclou.