Coneixes la ‘ruta selfie’ de Sabadell?

A la ciutat, l’Ajuntament va instal·lar l’any 2020 vuit suports mòbils per a aconseguir l’enquadrament ideal per a fer-se un ‘selfie’ en diferents punts emblemàtics de Sabadell. Sobre el paper, molt maco, i al principi va tenir força ús, fins i tot amb un concurs on es van premiar les deu primeres persones a penjar fotografies als llocs amb un hashtag i etiquetació concreta. Aquesta iniciativa es va anomenar ‘ruta selfie’.

La realitat, quatre anys després, és que tres dels punts habilitats ja no compten amb el suport i els altres tenen un ús molt residual. De fet, molts dels potencials usuaris ni tan sols saben que existeixen aquests punts. “Sí que ho havia vist moltes vegades, però no sabia que era per fer-se ‘selfies’. Passa una mica desapercebut”, explica l’Anna.

Els suports que es troben dins del nucli urbà de la ciutat són d’acer mentre que els del Rodal són de fusta. Els que encara es troben en el seu lloc estan en mal estat, oxidats i la majoria ja no compten amb el QR que conté l’explicació i finalitat de la instal·lació d’aquests punts i la geolocalització dels mateixos. “Penso que es podria haver fet millor. Està bastant descuidat i la gent realment no ho utilitza per desconeixença”, afirma el Gerard.

Els vuit punts proposats en un inici són els següents:

1. Ajuntament. És un dels més visibles i dels pocs amb certa utilitat. Es troba en un dels extrems de la plaça Sant Roc i permet agafar l’edifici de l’Ajuntament i, segons l’enquadrament, també l’església de Sant Fèlix.

2. Mercat Central. No hi és ni hi ha rastre que hagi estat allà. De fet, persones que acostumen a passar per la zona admeten que no el recorden. La idea era que gràcies al suport es pogués fotografiar una de les entrades principals del Mercat i els porxos laterals. La realitat és que l’única manera de fer-se un ‘selfie’, és la forma tradicional.

3. Parc de Catalunya. El suport tampoc hi és. Aquí, però, sí que s’aprecia una rajola que ‘confessa’ la presència del mateix en el lloc anteriorment. Un bon lloc per fer una foto agafant el llac i la zona de les barques.

4. Can Gambús. Aquí sí que es manté el suport, però la sensació és que fa temps que no se li dona cap mena d’ús. A més, l’enfocament és una mica estrany perquè agafa la capella des de molt lluny i tampoc s’aprecia en excés la vegetació.

5. Torre de l’Aigua. El suport continua estant. És un dels enfocaments més bonics perquè pots agafar vegetació del parc i l’emblemàtic edifici de fons. No és fàcil de trobar, però, i si vas a la Torre el més probable és que triguis una estona a localitzar-lo.

6. La Salut. Un dels punts més significatius i especials de Sabadell. En aquest cas, té cert ús i està ben localitzat i enquadrat. Es troba en un dels laterals del santuari i rodejat de l’ambient i la vegetació de la zona.

7. Capella de Sant Nicolau. El tercer punt on el suport no es troba, ni hi ha cap senyalització que ho indiqui. És un bon lloc per fer una foto, però si vas buscant un ‘selfie’ hauràs d’utilitzar el mètode tradicional.

8. Sant Julià d’Altura. Sorprenentment, manté la placa amb el codi QR que explica i ensenya la utilitat i funcionament de la ‘ruta selfie’. Està situat a la zona de pícnic i es veu l’església de fons, fet que fa que tingui un major ús entre famílies i grups que van al lloc a fer un dinar de germanor.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ