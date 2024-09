Irene Casado i Enric Arnella, campions d’Europa sub19

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit l’or a l’Europeu sub19 que s’ha disputat aquesta setmana a Zagreb. Entre els components de l’equip, s’hi troben la jugadora de l’Astralpool, Irene Casado, i el tècnic assistent Enric Arnella. El combinat estatal ha completat un campionat perfecte, guanyant tots els partits de la competició.

La final davant Hongria va caure del costat de les espanyoles per un ajustat 10-9. També les semifinals es van decidir per la mínima (12-11) contra les amfitriones, Croàcia. No obstant això, la resta de partits els va poder resoldre la selecció estatal amb molta solvència, als quarts davant França (20-6) i a la fase de grups, amb victòries còmodes contra els Països Baixos (8-14), Israel (16-6) i Itàlia (9-16).

D’aquesta manera, Irene Casado s’uneix a les jugadores de l’Astralpool que començaran l’any amb la moral pels núvols després de les medalles olímpiques i confirma, juntament amb les seves companyes, l’hegemonia espanyola al waterpolo sub19 femení amb el tercer títol continental consecutiu. Per a Arnella és la quarta medalla com a assistent i la segona d’or en un Europeu després de l’aconseguit el 2022 a Israel. En Mundials, també té un or i una plata del 2021 (Israel) i el 2022 (Portugal), respectivament.