Quins són els millors llocs per lligar a Sabadell?

Els darrers dies s’ha estès la moda d’anar al supermercat a les set de la tarda per lligar amb altres compradors. El moviment -amb una pinya al carro com a gran reclam- s’ha popularitzat a través de les xarxes socials, on diversos clients de l’establiment han fet la prova, compartint els resultats amb la resta de la comunitat.

Més enllà d’aquests punts convertits en ‘nius’ de l’amor, volem saber els llocs que considereu idonis per trobar la vostra mitja taronja a Sabadell. Quin és l’indret més insospitat on s’ha encès la flama? La ciutat està farcida de racons icònics, plens d’encant. El parc de Catalunya, la capella de Can Gambús, un passeig per la Rambla… Quins han marcat la vostra vida amorosa?

