Deu ra(c)ons per gaudir Sabadell a l’estiu

El Vallès Occidental va ser la llar de més de 204.000 turistes l’estiu passat. Molts van fer parada a Sabadell, una ciutat que, com reivindicava fa uns dies el gerent de l’Hotel Urpí i membre de la comissió de comerç i turisme de la Cambra de Sabadell, Josep Urpí, “té molt potencial turístic”.

La seva ubicació -“a prop de tot”-, un entorn natural privilegiat i racons únics amb un gran valor patrimonial converteixen casa nostra en punt de parada -o estada- obligatòria.

Repassem deu llocs i plans imprescindibles que els lectors han proposat aquests dies per gaudir l’estiu a Sabadell.

La Salut, símbol de la ciutat. Un lloc per gaudir en família i impregnar-se d’esperit sabadellenc

Si hi ha un element que simbolitza Sabadell fins i tot per a aquells que no han trepitjat mai la ciutat és La Salut. Segurament, perquè és molt més que un santuari. Per als sabadellencs, consolidat com a lloc de trobada, en un entorn natural privilegiat, ideal per passar el dia en família. El Santuari, punt neuràlgic de l’indret, està a 226 m d’altitud a la serra de Sant Iscle, al nord-est del nucli urbà, limitant amb el barri del Poblenou. Es tracta d’una església d’estil eclèctic, amb un campanar modernista que s’alça sobre les restes de la vil·la romana d’Arraona.

Caminant poc més de vint minuts, podem arribar fins a la Capella de Sant Nicolau. Des de tota aquesta àrea de Sabadell, amb el riu Ripoll com a fil conductor, es pot contemplar la ciutat en el seu conjunt. Una perspectiva esplèndida, que també dibuixa a l’horitzó la Mola. A més, és un bon lloc per veure un altre element de visita obligatòria: la Torre de l’Aigua.

Castell de Can Feu. Un bé d’interès nacional que vol lluir la seva millor imatge

La Torre d’en Feu, coneguda popularment com a Castell de Can Feu, és un edifici romàntic del segle XIX situat a l’oest de Sabadell. La Generalitat de Catalunya el va declarar al gener com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), el màxim grau de reconeixement d’un edifici protegit. En els pròxims mesos, s’ha de sotmetre a una reforma per continuar lluint la seva millor imatge.

Masia de Can Deu. Testimoni privilegiat dels orígens rurals de casa nostra

La Masia de Can Deu és indiscutiblement un punt neuràlgic. És testimoni de la història de la ciutat, en una ubicació privilegiada. Catalogada com a bé cultural d’interès local, acull múltiples activitats al llarg de tot l’any, sent seu del Museu de la Vida al Camp. Un lloc per entendre les arrels rurals de casa nostra i els seus orígens.

El parc de Catalunya, un pulmó de Sabadell que recupera la seva vida habitual després dels mesos de sequera

Per als veïns que no han marxat aquestes setmanes de la ciutat, un dels plans més repetits són les passejades pel parc de Catalunya. En els últims mesos, aquest pulmó de Sabadell -el parc més gran de tota la ciutat- ha experimentat canvis per culpa de la sequera, que va obligar a buidar el llac artificial. Des del juliol, però, l’entorn ha recuperat tot el seu encant, amb aigua i animals tornant a aquest emplaçament. Per a qui trepitja per primera vegada l’indret, una de les opcions és pujar a les barques. Els aparells tornen a navegar des de fa un mes després que l’activitat de l’embarcador s’aturés a l’abril. L’escena dels patinets és mítica i una parada obligada per a molts lectors que ho recomanen.

Can Gambús. Un parc urbà amb una gran oferta cultural

Can Gambús té un parc urbà d’11,5 hectàrees, el segon més gran de Sabadell, per darrere del parc de Catalunya. Un actiu de la zona i la ciutat és la Masia de Can Gambús, de la qual s’ha reformat la Capella per convertir-la en un espai de restauració amb una àmplia oferta cultural. Un exemple és el Cinema a la Fresca, amb projeccions tots els dijous d’agost.

Sabadell i les seves escultures. Un recorregut pels protagonistes de la història de la ciutat

Als barris de Sabadell podem gaudir de quasi una vuitantena d’escultures. Peces escultòriques exemptes, relleus, plaques commemoratives, fonts i altres elements que narren també la història dels nostres carrers. L’escultura més antiga data de 1917 i la trobem a la plaça del Doctor Robert, en homenatge a Sallarès i Pla.

La Torre de l’Aigua. Passat, present i futur; una de les obres més belles que es poden veure des de diferents punts de la ciutat

La Torre de l’Aigua és una de les icones que ens traslladen inevitablement a Sabadell. Va ser construïda el 1918 i permetia emmagatzemar l’aigua del riu Ripoll per distribuir-la així a la població. Va funcionar des del 1922 fins al 1967. Després, es va consolidar com a obra identificativa de la ciutat. De fet, forma part dels cent elements del Patrimoni Industrial de Catalunya per la seva singular construcció de formigó armat.

La torre és visitable exteriorment, excepte dies concrets. A més, es poden concretar visites per a grups o escoles a través del Museu d’Història de Sabadell. Des de la part alta es gaudeix d’una panoràmica espectacular dels nostres carrers.

Passejar pel Centre, passant per la Rambla o el Racó del Campanar

Si les diferents escultures són una bona excusa per organitzar un recorregut per tot Sabadell, una de les parades amb més vida en aquest sentit és el Centre. Més enllà de monuments i de l’oferta de restauració, el barri també permet gaudir de passejades que per a molts lectors esdevenen un oasi de pau en plenes vacances. La Rambla, renovada recentment, o els Jardinets, són llocs que val la pena recórrer amb calma. A la part alta de la Rambla, destaca l’àrea que comprèn l’Ajuntament i l’Església de Sant Fèlix, amb el campanar contemplant l’escena des de les altures.

*La cultura i l’esport, també presents

Sabadell és aquest 2024 la Capital de la Cultura. Per això, molts lectors proposen visitar les principals cases de l’art i la cultura a la ciutat com el Museu d’Història, l’Arxiu Històric o el Museu d’Art, a la Casa Turull. Tots ells són, a més, edificis amb un alt valor.

A banda, molts sabadellencs també recomanen assistir a l’estadi de la Nova Creu Alta, el Temple dels arlequinats i una de les seus de l’esport a casa nostra.

[Fotos de Victor Castillo]