Cinema a la Fresca l’estiu de 2024: pel·lícules a Can Gambús

La Capella de Can Gambús ha arrencat el cicle estival de Cinema a la Fresca, amb vuit projeccions que alternaran pel·lícules clàssiques i modernes els dijous, a les 21.30h. Aquesta setmana, serà Viaje al paraíso, amb George Clooney i Julia Roberts. El 18 de juliol serà el torn de Palm Springs; i el dia 25, un clàssic com ET.

El cicle continuarà a l’agost. El dia 1, Vicky Cristina Barcelona; el dia 8, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto; el dia 15, El peor vecino del mundo, protagonitzada per Tom Hanks; el 22, El club de los poetas muertos; el cicle acabarà el dia 29 amb Cruella, que compta amb Emma Stone.

Durant l’estiu també es programaran concerts Red Rocks-Tribut a U2; Cien Gaviotas – Tribut a Duncan Dhu; Silver Bluesers; Lisa Bluesy & The Black Cat Souls; Mapocho Cumbia, Los Rockola; Buenas costumbres…

Pots consultar la programació sencera.