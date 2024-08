FOTOS | La Rambla estrena el nou asfaltatge

Les obres d’asfaltatge a La Rambla van acabar el passat divendres i aquest diumenge els vianants ja han pogut gaudir del carrer passejant sobre la nova pavimentació, un cop retirades totes les valles. Les actuacions van començar el dilluns passat i han acabat en el termini establert inicialment. Entre les millores, destaca la recuperació del color vermell teula del paviment que ja estava molt desgastat, segell característic de l’indret.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, emmarca la remodelació de la Rambla dins del projecte de mandat per millorar l’espai públic. El pla està valorat en pràcticament 100 milions d’euros fins al 2027, que inclou asfaltatge, millora de voreres, parcs i places, jocs infantils i altres projectes de magnitud com la reforma de l’Eix Macià.

L’Ajuntament farà actuacions de millora de les calçades i voreres a 38 carrers enguany, com a part del programa Els Diners als Carrers, una de les línies mestres del segon mandat de Farrés, en què hi haurà menys grans inversions i més actuacions quirúrgiques. En total, es preveu una inversió de 7,5 milions d’euros fins al 2025.

L’any que ve es renovaran algunes vies emblemàtiques i amb un trànsit intens com la Via Massagué, la Via Aurèlia, Vilarrúbias, les carreteres de Prats i de Molins de Rei, i la plaça d’Espanya.

FOTOS: DAVID CHAO