FOTOS | Sabadell planifica la transformació publicoprivada de l’Eix Macià

L’Eix Macià estrenarà noves terrasses, parterres, carrils bici, aparcament, vegetació, negocis i voreres. L’Ajuntament de Sabadell ha planificat una inversió de 12 milions d’euros per a la transformació de l’Eix Macià, una inversió a la que se suma la iniciativa privada, amb la reactivació del Llac Center i noves negociacions per a promoure la reactivació de l’activitat al Paddock.

“És un eix molt important de la ciutat i el volem rellança”, sosté l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. La primera de les transformacions que experimentarà aquesta artèria veïnal i comercial és la instal·lació de noves terrasses de bars i restaurants, amb mòduls uniformes de fusta, com avançava el Diari fa unes setmanes. Una inversió que, de fet, va de la mà dels privats, que també demanaven inversió en espai públic.

De fet, l’Ajuntament preveu la renovació dels parterres entre la plaça de la Concòrdia i avinguda dels Paraires. “Es renovarà la vegetació i s’elevaran els parterres, de manera que una part es podrà utilitzar com a banc”, avança Farrés. També es canviaran els bancs de l’Eix i es remodelarà l’enjardinament de la rotonda de plaça de Catalunya, a banda de “treballar per recuperar la vegetació al parc”.

Sabadell ha estès la mà també a l’arribada de nous negocis i convocarà un concurs per ocupar els mòduls de l’Eix i del Parc que estan inactius, on es podran ubicar nous serveis, com ara bars i restaurants. Ara, només tres dels vuit mòduls estan actius.

Pavimentació de l’aparcament de sorra i nova plaça

Les obres per a pavimentar l’actual aparcament de sorra, previstes per al 2026, habilitaran 220 places per a cotxes, 20 per a motocicletes i 140 nous arbres, un espai on també s’ubicarà el futur conservatori de música. Hi haurà també places de recàrrega elèctrica amb carregadors i aparcaments per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a grans obres, el 2027 també està previst remodelar la plaça de la Concòrdia, amb nous bancs, més parteres i espai per a vianants.

Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la instal·lació d’un nou semàfor entre la ronda de Zamenhof i plaça de Catalunya, nous passos elevats, més il·luminació, petites reparacions del paviment i renovació dels carrils bici.

Unes transformacions públiques que estaran enllestides el 2027. De fet, també es preveu que l’Eix Macià sigui escenari també del Nadal a Sabadell.

El futur espai, en imatges