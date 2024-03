El futur del pàrquing de terra de l’Eix Macià de Sabadell: “Respirem la pols que ens entra a casa”

Del pàrquing de terra de l’Eix Macià s’aixeca una polseguera que acaba colant-se entre els pisos dels veïns que hi viuen a prop. El solar, de més de 16.000 metres quadrats, acull cada dia centenars de cotxes que entren i surten del pàrquing, i veïns del barri de la Concòrdia asseguren que pateixen al·lèrgies freqüents, conjuntivitis, brutícia i excés de pols als seus habitatges. Fa anys que reclamen la pavimentació del solar.

“Ens entra molta pols a casa, i trobem que cada cop tenim més al·lèrgies”, exposa Francesc Portales, un afectat que viu a l’avinguda dels Paraires i president de l’associació Veïns Concòrdia-Can Borgonyó. “Frego i faig passar el robot aspirador cada dia i continuo trobant pols a casa”, lamenta Francisco Martínez, un veí afectat del carrer de via Favència. “És molt complicat pels al·lèrgics i asmàtics”, remarca.

Reclamen a l’Ajuntament que es pavimenti “urgentment” i es mostren preocupats per l’arribada de la primavera. “He de posar una mosquitera per evitar l’entrada de pols a casa”, exposa la Carme Gallardo, resident de via Augusta. Els veïns esperen que l’Ajuntament mogui fitxa i pavimentin la via, una promesa que fa anys que s’arrossega. Fonts municipals, de fet, expliquen que tenen una proposta que presentaran als veïns. “El president de l’associació de veïns ja ho sap”, exposen les mateixes fonts.

Més pol·lució que la mitjana

Les dades avalen el testimoni dels afectats: la Diputació de Barcelona va encarregar un informe per analitzar el nivell de contaminació al barri i concloïa que els habitatges més propers al descampat pateixen una pol·lució un 50% superior als obtinguts a l’estació de referència de Sabadell.

Els carrers afectats més afectats són Abat Escarré, Via Augusta, Lluís Companys, avinguda Paraires i via Favència. Uns 200 habitatges. “No estem en contra de l’aparcament, sinó de la pols”, apunten els veïns.

Així i tot, asseguren que és un servei que es fa per la resta de sabadellencs que no pas pels veïns del barri. “Aparquen veïns que venen a comprar o als bars de l’Eix Macià. Al vespre, entre setmana, hi ha només uns vint cotxes estacionats”, exposa Martínez.

Una proposta sobre la taula

El ple municipal del juliol del 2021 es va comprometre a condicionar l’espai, de propietat municipal des de l’any 1992, i a pavimentar el solar, reduir el nombre de vehicles que hi entren, limitar-ne l’accés i a construir nous accessos.

Fins ara, només s’han habilitat les entrades i sortides per evitar que els vehicles entressin per les cantonades, com s’havia fet fins aleshores. En una segona fase, encara sense projecte tancat ni programat, s’hauria d’endreçar la conducció amb la plantació d’arbres i asfaltar el solar. Fonts municipals asseguren al Diari que treballen en el projecte i que en els propers dies presentaran una proposta al veïnat afectat.

Acollirà l’escola de Música

L’ampliació del centre cívic de Sant Oleguer, acollirà, temporalment, l’Escola Municipal de Música. Però les aules s’acabaran traslladant al pàrquing de l’Eix Macià, com assegurava l’alcaldessa, Marta Farrés, fa dos mesos, quan calculava que a finals del 2027 es posaria la primera pedra del conservatori.

Però l’equipament no ocuparà tota l’esplanada, i el veïnat vol saber a què es destinarà la resta de terreny. El que ja ha quedat completament descartat és la construcció d’un nou edifici dels Jutjats de Sabadell en l’aparcament de terra de l’Eix Macià, que es preveia construir juntament amb el conservatori de música. El Departament de Justícia, però, ho va descartar per l’elevat cost econòmic (uns 50 milions d’euros).

La sequera i les al·lèrgies

Els residents de la zona, d’altra banda, es mostren preocupats per la situació de sequera i l’arribada de la primavera. “S’aixecarà molta més pols que fa un any i ens preocupa que pugui ser més nociu, especialment per les persones que tenen problemes d’asma o al·lèrgics”, exposa en Francisco Martínez.

I és que la primavera tornarà a ser “complicada” pels al·lèrgics, segons les previsions de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC). La quantitat de pol·len que es recullen als diferents captadors que hi ha repartits arreu de Catalunya superen ja les mitjanes històriques registrades des del 1994. “Fins i tot persones que mai han patit al·lèrgia ara la podrien desenvolupar”, exposa Jordina Belmonte, coordinadora de la XAC.

De fet, l’exposició perllongada a la contaminació té efectius negatius sobre la salut. Ana Isabel Sogo, pneumòloga de l’hospital Parc Taulí, exposava en una entrevista recent amb el Diari que la pol·lució “et treu temps de vida”:. Segons diversos estudis, cada 5 µg/m3 de PM10 suposa viure un any menys. I aquells qui viuen a prop del focus de contaminació tenen més risc de desenvolupar malalties respiratòries, cardiovasculars i degeneratives, entre d’altres, segons Sogo.