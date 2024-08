ENQUESTA | Quins són els millors llocs de Sabadell per visitar a l’estiu?

Alguns sabadellencs ja han fet les maletes i són passant uns dies de vacances fora. Altres, preparen banyador i xancletes per marxar en els pròxims dies. Però molts es quedaran tot l’agost a Sabadell.

La ciutat és plena de llocs amb encant i atractiu per passar aquests dies de calor. Places, parcs i carrers genuïns. Camins a la natura on fer una excursió i racons singulars que mereixen ser coneguts per tothom. Per això, volem que compartiu amb nosaltres quins indrets s’han convertit en aquests “refugis” icònics per a vosaltres a Sabadell. Ho podeu compartir també al whatsapp (682 146 452) o amb un correu electrònic a [email protected].