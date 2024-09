Només un 2,5% dels veïns es desplaça en bicicleta per Sabadell

Desplaçar-se en bicicleta per la ciutat és poc recurrent. Només un 2,5% dels sabadellencs escull pedalar com a mètode de transport habitual, segons un estudi de la Diputació de Barcelona. Una opció que retrocedeix 1,5 punts percentuals respecte a l’any passat: i és que ara és més habitual fer servir el patinet elèctric, que creix any rere any. Ara, ja un 2,5% dels sabadellencs fan servir vehicles de mobilitat personal (VMP) per a desplaçar-se en seu dia a dia, una opció que es dispara en només un any 2,2 punts percentuals.

“És molt còmode i ràpid, però té un inconvenient: no es pot pujar al tren”, exposa en Marc, un sabadellenc que fa un ús recurrent del seu giny electrònic. I és que Renfe, FGC i TMB van prohibir fa mesos l’accés de patinets elèctrics a tots els trens de viatgers per risc d’incendi de les bateries. De fet, les intervencions de Bombers en incendis amb patinets implicats va créixer en l’últim any (+8) al Vallès, sent la nostra comarca la que suma més casos a Catalunya.

Usuaris de VMP, però, assenyalen, a banda, la seva perillositat. “Hi ha usuaris que circulen on no toca però, els que ho fem bé, també ens sentim insegurs. Hi ha cotxes que no ens respecten”, apunta la Laia Tallante, usuària d’VMP. L’any 2023, 20 patinets elèctrics es van veure implicats en un accident de trànsit, el que representa un 5,04% dels sinistres amb vehicles a l’interior de Sabadell.

El patinet elèctric, però, és cada cop més atractiu i ja iguala l’ús de la bicicleta a Sabadell. “S’han fet passes a Sabadell per donar cabuda a la bicicleta, però hi ha trams de carrils bici que encara estan inconnexos”, lamenta en Tino López, veí de la Concòrdia que es desplaça cada dia pedalant. Sabadell disposa de més de 50 km de carrils per a bicicletes. De fet, recentment s’ha estrenat el doble carril per a ciclistes i vianants que enllaça Sabadell i Terrassa a través de la carretera N-150 en el tram sabadellenc, amb un recorregut total d’1,2 quilòmetres.

Caminar, l’opció preferida

Ara bé: ni la bicicleta ni el patinet elèctric són l’opció preferida pels sabadellencs. El 45% dels veïns de la nostra ciutat es desplaça caminant pel municipi de forma habitual. Caminar és el mitjà de transport per excel·lència, per davant de l’ús del transport públic (23,7%), que retrocedeix en el darrer any 4,7 punts percentuals, i també per davant de l’ús del cotxe (23,4%) i, a més distància, la motocicleta (2,8%).

Segons el mateix estudi, el 36% dels sabadellencs que es desplacen en vehicle privat deixarien de fer-ho si es fessin millores en la xarxa de transport públic i, un 9,6%, si es reduís el preu del bitllet. Un 8,6% afirma que necessita el cotxe o moto per a anar a casa o a la feina.

Per edats, la gent gran es desplaça més a peu, mentre que els joves d’entre 18 i 24 anys són els que més ús fan del patinet elèctric, mentre que la bicicleta és més utilitzada per veïns d’entre 35 i 44 anys. El cotxe és especialment utilitzat per sabadellencs d’entre 45 i 55 anys.

El Vallès ‘versus’ l’AMB

A Sabadell, l’ús del cotxe és menys freqüent que a Terrassa, on el 27,2% dels enquestats utilitzen vehicle privat com a principal mètode de transport. Però es troba allunyat de les xifres dels grans municipis de l’AMB com l’Hospitalet (7,9%) o Badalona (9,6%).