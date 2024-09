El Sabadell ja coneix els possibles rivals de la Copa Federació

Després de proclamar-se campió de la fase autonòmica amb l’agònic triomf davant el Cornellà, el Sabadell ja coneix gairebé tots els possibles rivals de la ronda nacional que dona accés a les semifinals i, de retruc, a la Copa del Rei amb enfrontament assegurat contra un Primera Divisió.

Segons ha informat la Federació Espanyola a través d’una circular, s’han distribuït els 32 equips participants -alguns encara estan pendents de classificar-se- en quatre quadrants per teòrica proximitat geogràfica. En el B del conjunt arlequinat figuren el Terrassa -podria avançar-se un derbi abans del duel de la lliga el mes de desembre-, La Nucía alacantí, Poblense i Manacor (Balears), Caspe (Aragó) i queden per resoldre el campió murcià entre R. Murcia i Caravaca i l’eliminatòria navarresa entre Peña Sport i Izarra.

El 13 de setembre està previst el sorteig dels emparellaments a partit únic en cada quadrant i també l’escenari, segons l’ordre d’extracció de les boles. Els campions dels quatre quadrants accediran a les semifinals i tindrien ja assegurada la presència en la Copa del Rei d’aquesta temporada, amb el premi extra d’un equip de Primera Divisió. Per tant, el Sabadell estaria obligat a guanyar tres eliminatòries com a mínim. Les dates previstes anunciades per la Federació són el 25 de setembre (setzens), 2 d’octubre (vuitens), 9 d’octubre (quarts), 16 d’octubre (semifinals) i 13 de novembre (final Copa Federació).

Una competició paral·lela a la lliga que es pot considerar una arma de doble fil. Pot permetre a David Català donar minuts als jugadors menys habituals i com a rodatge pels que surtin de lesions i també pot convertir-se en un perill de més baixes. Només cal recordar la desgraciada acció de la temporada anterior amb la greu lesió de Javi Gómez, que el va deixar tota la temporada fora de combat.

Bonaldo , baixa confirmada

De moment, la infermeria arlequinada continua sumant clientes. Als coneguts Peque Polo i Alberto Trapero s’ha sumat també Arthur Bonaldo. Els serveis mèdics han confirmat que el migcampista brasiler pateix una lesió al soli de la cama esquerra i això significa unes quatre o cinc setmanes lluny dels terrenys de joc. De fet, encara no ha pogut debutar amb la samarreta arlequinada.

D’altra banda, el tècnic confia a recuperar algunes peces com Miguelete, per reforçar la zona ofensiva. El pròxim examen serà el diumenge (19 h) en el debut a la Nova Creu Alta davant un filial de l’Espanyol que ve de perdre a casa contra el Sant Andreu (1-2).