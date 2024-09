Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades d’aquest dimecres.

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegit la magistrada sabadellenca Isabel Perelló com a nova presidenta del Tribunal Suprem i de l’òrgan de govern dels jutges. La seva elecció arriba després de dos mesos de negociacions fallides i a dos dies de l’acte d’obertura de l’any judicial, que se celebra dijous.

La nova Oficina de Turisme de Sabadell es posarà en marxa aquesta setmana a la Casa Duran. El nou servei municipal, que s’estrena coincidint amb la Festa Major, se centrarà a donar a conèixer, informar i canalitzar l’oferta turística de la ciutat. L’oficina estarà oberta a partir de dimecres, 4 de setembre, i durant tots els dies de Festa Major de 10 a 14h i de 16 a 20h. També s’hi repartiran mocadors i la programació de la Festa Major d’enguany.

La comissaria de la Policia Municipal de Sabadell presentarà diversos canvis en els pròxims mesos per millorar alguns serveis i espais de treball i atenció de què disposa. Hi ha dos projectes en marxa que van en aquesta direcció. Aquesta setmana, l’Ajuntament ha adjudicat les obres per reformar la recepció i, paral·lelament, ja s’estan fent les obres d’adequació del magatzem situat al semisoterrani de l’edifici.

Del 6 al 9 de setembre, Sabadell es torna a vestir de gala per la Festa Major. La cita, però, ja comença dijous amb l’Animalada i el sopar a la plaça del Gas, avantsala de la celebració. Divendres, el pregó, a càrrec de la sabadellenca Mara Jiménez, servirà per donar el tret de sortida oficial a partir de les 21 h a Sant Roc. L’agenda a la ciutat s’omple amb unes 300 activitats, que finalitzaran dilluns que ve amb el tradicional castell de focs des del parc de Catalunya.

Es va enamorar perdudament de les platges quilomètriques i indefinides de Moitas i Icaraí, al nord-est del Brasil. Tant, que ja fa 15 anys que hi té casa. A més, agafa prestat un bocí del paisatge quotidià per transformar-lo en obres d’art. Jordi Ruiz Casas elabora quadres acolorits amb la fusta tropical de barques de pescador abandonades.