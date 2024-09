Diversos veïns i transeünts habituals de la zona de l’Estació de Renfe a Sabadell Centre han expressat el seu malestar pel soroll de les escales automàtiques de la instal·lació. Segons han lamentat diversos afectats amb missatges a les xarxes socials, el desagradable soroll es repeteix de manera recurrent, també durant la nit. Un fet que els ha afectat fins i tot a l’hora de agafar el son.

@DiariDeSabadell A l’estació de Renfe de sabadell centre,les escales automàtiques fan un soroll horrorós cada 35 segons exactes les 24 hores del dia, desde fa unes setmanes, fet q fa q els veïns no poguem dormir.Durant el dis es molest, però a la nit ressona molt. — Albert Albiñana (@quecaraifots) September 3, 2024

Fonts de Rodalies indiquen al Diari que hi ha constància de la incidència i que s’està fent seguiment per veure si afecta al correcte funcionament de les escales. De moment, des de la companyia sostenen que el funcionament és correcte i que no hi ha prevista cap actuació imminent.