Espais de cangur gratuït de dilluns a divendres a Sabadell: què he de fer?

Un dels grans desafiaments per a les famílies en el retorn a la rutina és la conciliació horària. L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat les bases del que considera l’acció estrella del programa Corresponsables: el servei de cangur gratuït totes les tardes, de dilluns a divendres, un cop acabada la jornada escolar.

En aquest cas, l’acció va adreçada a infants que estiguin cursant educació infantil de segon cicle i educació primària (d’I3 a 6è), que podran utilitzar aquests espais de cangur de forma puntual o regular.

Quantes places hi ha?

Aquests espais estaran oberts de 16.45 a 19.45 hores, i en total el nombre de places per dia és de 116 infants, que quedaran a càrrec de professionals de l’àmbit de l’educació en el lleure. Durant aquesta estona, els infants podran participar en diverses activitats adaptades a les diferents edats.

Concretament, els espais cangur seran a cinc centres i casals cívics i a dues biblioteques.

On es farà?

El servei de canguratge als centres i casals cívics comença a partir del 16 de setembre en diferents punts de la ciutat, per tal de facilitar l’accés de les famílies, que podran utilitzar l’espai que els vagi millor per a la conciliació, independentment de la zona a on es visqui o a on estiguin escolaritzats els infants. Els cinc centres són: Centre cívic de Ca n’Oriac (c. d’Arousa, 2), Centre cívic de Torre-romeu (pl. de Montcortès, 1), Casal Cívic i Comunitari Sabadell – Centre (c. de Sant Josep, 22), Casal Cívic i Comunitari Sabadell – Gràcia (c. de Reina Elionor, 110), Centre Cívic de Can Puiggener (pl. del Primer de Maig, 1).

Com puc demanar plaça?

Les inscripcions es podran fer a partir del dia 12 de setembre. Per inscriure als infants caldrà portar el formulari d’inscripció emplenat i entregar-lo al mateix centre on es vulgui fer ús del servei. El formulari el trobareu a tots aquests centres i casals cívics i a la web de corresponsables.

Les places es reservaran per estricte ordre d’inscripció i amb un nombre màxim d’hores per poder arribar a més famílies. Si queden places disponibles, es podrà fer ús del servei adreçant-se al mateix moment a l’espai de cangur.

En funcionament

Les dues biblioteques ja han començat el servei de cangur des del dia 2 de setembre. Aquestes són: Biblioteca Vapor Badia (c. de les Tres Creus, 127) i Biblioteca Can Puiggener (pl. Primer de maig, 1).

Pel servei de cangur a biblioteques també s’haurà d’emplenar i entregar un formulari, però no es podrà garantir la plaça, el funcionament serà per ordre d’arribada fins arribar al màxim aforament.