Dirigents d’ERC del Vallès donen suport a Oriol Junqueras

Dirigents locals destacats d’Esquerra Republicana (ERC) del Vallès Occidental de donen suport a Oriol Junqueras en la cursa per aconseguir el lideratge de la formació en el pròxim Congrés Nacional del 30 de novembre. Entre els sotasignants destaquen dos noms de Sabadell: Santi Valls, regidor d’ERC a Sabadell, conseller nacional i membre de l’executiva nacional, i Mingo Messeguer, també de la ciutat i conseller nacional.

També el president d’ERC Terrassa i conseller nacional, Isaac Albert Agaut, s’ha sumat al comunicat de diversos representants del partit al Vallès Occidental, del que formen part alcaldes com Toni Masana Ubach (Vacarisses) o Jaume Puig Puig (Ullastrell) i consellers nacionals com Montserrat Soler Pons (Rubí), Eva Soler Gullart, de Palau-Solità i Plegamans, o Anna Piñol (Matadepera).

“Amb el Vallès i Junqueras, Catalunya és més”

“Amb el Vallès i amb Oriol Junqueras, Catalunya és més”, conclou el comunicat de suport, que analitza la situació de la comarca i planteja un full de ruta inicial per millorar les mancances del partit. Des de l’inici, destaca un fervent orgull vallesà (se cita textualment al poeta sabadellenc Pere Quart), i la importància de la comarca com “un dels pols econòmics del sud d’Europa”. Apel·len a la singularitat del Vallès Occidental en diversos aspectes com la demografia, la multiculturalitat i la diversitat lingüística.

Admeten però, que el Vallès afronta grans reptes socials, econòmics i culturals: “Per tot això, creiem fermament que Esquerra Republicana és i ha de ser l’eina útil per aconseguir aquests objectius” i afegeixen que “necessitem un partit amb un lideratge clar, que sumi, que sigui capaç de lligar i relligar el partit amb la societat que representa”.

Consideren que cal un lideratge reconegut per votants i no votants “que vagi més enllà dels límits del partit i s’adreci al conjunt de la ciutadania”. La seva postura en favor de Junqueras, consideren que és “en defensa del Vallès i de Catalunya”, perquè consideren que és una figura que “pot entomar la presidència del partit i encarar de forma oberta i honesta els reptes actuals i els que vindran”.

Els últims temps d’ERC

Després dels resultats de les eleccions del 12M, Esquerra Republicana va plantejar la necessitat d’una nova estratègia per recuperar la confiança del país. En aquest sentit, es van definir dues línies en el si del partit. D’una banda, l’equip capitanejat per Oriol Junqueras, amb el nom de Militància Decidim, que es presentarà el 21 de setembre en un acte a Olesa de Montserrat, i d’altra banda, la candidatura alternativa amb el nom Nova Esquerra Nacional, que encara no disposa d’un cap de files, però compta amb el suport de Marta Rovira.

Aquest projecte es va presentar el passat dijous a l’Espai Innovació del Hub Social de Barcelona, on van plantejar una “transició tranquil·la”. Serà al Congrés Nacional del 30 de novembre quan es valorarà la situació del partit i se celebrarà la jornada electoral entre la militància.