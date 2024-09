Va créixer a Galícia i ha fet carrera judicial arreu d’Espanya, però és de Sabadell. Aquí té les seves arrels. La primera dona presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Isabel Perelló Doménech, va néixer el 18 de març del 1958 i va viure en una casa al carrer de Lacy. Les dues branques de la seva família, els Perelló i els Doménech, estaven vinculades al tèxtil, com tants sabadellencs de mitjan segle XX.

El pare de la Isabel, Damià Perelló Amigó, era viatjant de la casa Bartex, una de les empreses de referència del sector a la ciutat amb seu al carrer Arimon. Era el representant de la casa al nord d’Espanya i passava molt temps fora de casa. “Sempre estava fora. No veia la seva família vuit dels dotze mesos de l’any”, recorda la mare de la Isabel, Rita Doménech, que ha accedit a parlar amb el Diari.

L’any 1960, quan la Isabel i el seu germà eren petits, el matrimoni va decidir anar a viure a la Corunya per poder compatibilitzar la vida laboral i la familiar. “Va ser la manera que vam trobar per estar més temps junts”, recorda la Rita. Allà, la Isabel va estudiar primer al Col·legi de la Companyia de Maria i després als jesuïtes, on ja va despuntar. “Tenia molt potencial. Sempre treia molt bones notes”.

En la seva llarga etapa a Galícia, ni la Isabel ni la seva família van perdre el vincle amb Sabadell. Cada any, sense excepcions, venien a passar l’estiu i el Nadal amb els tiets i els cosins. El pare de la Isabel també guardava amistats i bons records de la seva etapa com a waterpolista guardonat al Club Natació Sabadell, experiència que també l’unia amb la ciutat.

Fidel als orígens, la família va fundar la Casa Catalana de la Corunya, un club social amb què els catalans a Galícia van fer pinya i per on van passar polítics dels anys 1980 i 1990, com l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol. L’arrel catalanista venia de lluny: l’avi de la Isabel, el pare de la Rita, va ser represaliat pel franquisme i va passar quatre anys i quatre mesos a la presó Model després de l’entrada de les tropes feixistes a la nostra ciutat.

Aquest caràcter progressista ha saltat de generacions i ha arribat fins a la nova presidenta del Suprem, que ha estat escollida pel seu perfil independent i discret. “Ja era serena i equilibrada de jove, i estava decidida a estudiar Dret a la Universitat de Santiago de Compostel·la”, remarca la seva mare. Després de la llicenciatura, Isabel Perelló es va treure les oposicions de jutge en dos anys i va assumir les funcions amb només 26 anys, amb Maó com a primera destinació.

Es va especialitzar en l’àmbit contenciós administratiu. “És molt bona persona. Va sortir del penal perquè no volia portar gent a la presó”, explica la seva mare. Després de l’etapa a Maó, va treballar al Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia el 1991 i a l’Audiència Nacional el 1994. Entre el 1993 i el 2003, va exercir de lletrada al Tribunal Constitucional. L’any 2009, als 51 anys, va esdevenir magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Suprem.

Isabel Perelló va fer carrera i també va formar una família fora de Sabadell i de Catalunya. Avui dia, el seu contacte amb la ciutat són els seus cosins. La primera presidenta del Suprem és, doncs, més sabadellenca per llinatge que per haver viscut a la ciutat. “Segur que és de la ciutat?”, s’han preguntat molts jutges, fiscals i advocats de la ciutat que no la coneixen personalment. Doncs sí, és de Sabadell: aquí va néixer i va viure els seus primers anys de vida.