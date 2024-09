La Banda de Música es descabella cinematogràficament

És un dels moments més esperats de l’any per a la Banda de Música de Sabadell. Es desinhibeix amb humor, es descabella artísticament, s’exhibeix a casa. El seu tradicional concert de Festa Major, que fa dècades que se celebra, omple el dissabte a la nit la plaça Sant Roc amb un miler de cadires i centenars de persones a peu dret. No hi cap ni una agulla.

En el concert de dissabte (23h) els 45 músics de la formació presentaran un concert amb bandes sonores de pel·lícules diferents èpoques i estils, sota el títol Banda… Sonora! i amb temps per explicar unes quantes anècdotes cinematogràfiques divertides entre peces. “No és un concert i prou, sempre busquem que sigui un espectacle”, avança la presidenta de la Banda, Judit Vilellas. De fet, és un moment especial per compartir: “Intentem acostar la música a tothom, que sigui accessible i, sempre, de qualitat”.

En el programa hi ha El Gran Dictador i A Dog’s Life, de Charles Chaplin; El Pont del riu Kwai, de F. J. Ricketts; La Gran Cursa, de Henry Mancini; Memòries d’Àfrica, de John Barry; The Music Man, de Meredith Wilson; La llista de Schindler, de John Wilson; La llegenda del Zorro, de James Horner; El Padrí, de Nino Rota; James Bond, de John Barry, Monty Norman i Bill Condi; Capità Amèrica, d’Alan Silvestri; i West Side Story, de Leonard Bernstein.

A més, la Banda comptarà amb la solista Maria Sanz, professora del Conservatori de Sabadell amb una llarga trajectòria interpretativa i pedagògica. Gran músic, flautista, professor de l’Escola de Música i del Conservatori de Sabadell, arranjador i director reconegut, des del 2000 al capdavant de la formació, Bernat Castillejo es posarà al capdavant de la Banda.

Entre la vintena llarga de concerts durant la temporada, Vilellas reconeix que el de Festa Major acostuma a ser el més especial. Aquest any, però, al calendari hi ha una altra cita extraordinària. La Banda assaltarà el Teatre Principal l’1 de desembre amb el concert Sabadell 1856, una data que evoca l’any de naixement de la formació cultural i musical, la més antiga de la ciutat. Hi oferirà un repertori vinculat a Sabadell, en honor a compositors, músics i intèrprets de la Banda al llarg de la seva història.