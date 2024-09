El fotomaton del Diari de Sabadell per Festa Major

A l’edició especial de Festa Major d’enguany, hem orientat tots els continguts de Festa Major a través de cinc personatges que representen cinc maneres de viure aquests dies de celebració a la ciutat: la Petra, el Fèlix, el Lluc, la Salut i la Jordina, o el que és el mateix: la festera, el familiar, el de la cultura popular, l’esportista i la sibarita.

Hem sortit al carrer per preguntar a sabadellencs com viuen la festa i amb quins personatges s’identifiquen amb un fotomaton molt particular. Les il·lustracions han anat a càrrec del català Nil Solà, amb nom artístic Neruuu Matastik, que ja és un habitual dels especials d’aquesta capçalera, sempre sota la direcció d’art de Jennifer Waddell. Volem agrair especialment als joves ingressats en la Unitat Crisis Adolescents (UCA) del Taulí per haver confeccionat amb molt d’amor, amb una especial menció a la terapeuta ocupacional al càrrec, Laia Domínguez.

“Li agraden els correfocs”

La Lis és molt petita i no ha viscut gaires festes majors. Però sembla que ja va descobrint que li agraden elements de la cultura popular. “Els Correfocs i els diables t’agraden? Oi que sí?”, li pregunta la Cristina.

“És un moment especial”

“Una Festa Major sense barraques ni concerts no seria el mateix. Ho tindrem, i ara només cal que la pluja ens respecti una mica, malgrat que ens fa falta. Que tingueu una bona Festa Major! Ens trobem pels carrers de la ciutat”.

“A petar-ho molt!”

Tots tres tenen ganes de Festa Major; però per diferents motius. Si bé és cert que la part més nocturna de la festa els crida molt l’atenció, també es deixaran veure per espectacles com el Menjaflams o algun show que involucri una mica de màgia. S’imaginen amb una copa de vi o amb una cerveseta a la mà, això sí! El Joan, l’Estefania i el Roger ja estan ben a punt, diuen.

“L’Hotel Cochambre és la cirereta”

Combinarà “activitats esportives” amb la música de la “Banda Municipal i l’orquestra Hotel Cochambre de dilluns per posar la cirereta”. No podrà anar a la Simfònica perquè coincideix amb el partit del CE Sabadell.

“Figa Flawas i Els Catarres al cartell”

Troben a faltar “els envelats i orquestres d’abans”, però no faltaran a la cita amb els “Figa Flawas i Els Catarres”. Aniran a tallers de tango o swing. Els encanta el ball. Castellers i els Gegants completen cartell.

“És la millor manera d’acomiadar les vacances”

La família participa habitualment en les activitats de la Festa Major. De fet, l’esperen amb moltes ganes. “Ja teníem ganes que arribés”. A més, reconeixen que és la millor manera d’acabar les vacances de les nenes. “Ens serveix com a acomiadament de l’estiu abans de començar l’escola”.

“Sempre anem a veure les activitats tradicionals”

La Fina i el Marc admeten que gaudeixen molt amb les celebracions. “Ens agrada molt participar en la Festa Major”. Entre les seves activitats preferides destaquen “les de cultura tradicional” com “el seguici o les cercaviles”. “Hi anem cada any”, reconeixen.

“És la meva primera Festa Major!”

Fa poc la Sonia arribava a Sabadell i s’estrena com a participant a la nostra Festa Major. Les expectatives són altes. Amant de la bona gastronomia, vol fer ciutat recorrent les millors propostes culinàries amb la seva parella i amics. I té curiositat per participar en el Menjaflams. Però li fascina especialment el bon ambient i la música d’aquests dies. “Tot se sent més proper, per festes”.

“Em moc pels espectacles musicals”

La Cristina el primer que fa quan té el programa de Festa Major a les mans és anar a buscar aquells espectacles o actes que tenen la música com a protagonista. De concert en concert, segur que la trobareu. Tot i que li està costant decidir quins haurà de sacrificar. Sempre amb una cervesa a la mà, “però sense perdre el control”, diu.