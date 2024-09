FOTOS | La pluja protagonitza la primera nit de Festa Major

Ja va amenaçar durant la tarda tot i que no va alterar en excés les activitats planificades, va respectar el pregó, però després es va convertir en la protagonista indiscutible de la primera nit de Festa Major: la pluja. Els ruixats van arribar a Sabadell cap a la nit amb trams de fortes precipitacions a tota la ciutat, especialment cap a les 2 de la matinada quan l’aiguat va deixar imatges espectaculars a tots els punts del municipi.

No obstant això, l’espai de concerts de l’Eix Macià no va variar la seva agenda. Van actuar OBK i el Vaparir Tour, que sí que va començar més tard del que estava previst pels problemes meteorològics. Malgrat la pluja, el públic va omplir la zona per gaudir d’ambdues propostes. No van tenir tanta sort en altres dels espais habilitats per concerts. A la plaça de Sant Roc, Joana Serrat no va poder actuar i a la de la Creu Alta, el SAM Fest va haver d’acabar abans del que estava previst.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ