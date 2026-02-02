Cases de somni: la centenària casa Manau

Sabadell té, al carrer de Sant Pau, 34 (Centre) una de les joies del seu patrimoni arquitectònic. Es tracta de la casa Manau, centenària (de 1913), i obra del reconegut arquitecte sabadellenc Josep Renom (autor, per exemple, del Mercat Central i la Torre de l’Aigua –aquesta, amb plànols de l'arquitecte Lluís Homs i l’enginyer Francesc Izard–). Es tracta d’un edifici entre mitgeres, amb el CAP Centre a la seva esquerra i, per tant, a escassos metres de la plaça de Joan Oliu. La casa és d’estil modernista i disposa de tres cossos de planta baixa, pis i golfes. És propietat de l’Ajuntament de Sabadell, que actualment l’utilitza com a seu del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat, que inclou l’Oficina d’igualtat de tracte i no discriminació, memòria democràtica i cooperació internacional.
La singularitat del casal ve donada per diversos detalls a part de la dimensió. Compta amb elements modernistes destacats com els arrimadors ceràmics de l’entrada, alguns paviments hidràulics, reixes de les finestres i barana del primer pis de ferro forjat i esgrafiat decoratiu a la façana. El pla de protecció del patrimoni local protegeix aquest immoble per ser referent en l’arquitectura residencial sabadellenca del 1875 als anys 1920. Segons recull el pla, el promotor de la casa va ser el 1913 Josep Manau i Artigas. L’edifici actual, però, no correspon als plànols de l’època de Josep Renom, però no s’ha pogut determinar si ja es va construir originalment amb les diferències que es mostren o si les modificacions es van dur a terme posteriorment. El consistori apunta que gràcies al padró municipal se sap que entre 1915 i 1919 a la casa Manau hi va viure el notari Rosend Güell i Mané, el qual consta com a propietari de la finca a partir de 1919. Entre 1945 i 1950 la propietat va passar a Jaume Plans Solà, com a mínim fins al 1972. Més tard, va passar a mans de l’Ajuntament. És un dels bens culturals d'interès local (BCIL) de la ciutat.