Cop al multireincident a Sabadell: 4 detinguts i més de 260 persones identificades en el pla Kanpai

Un macrodispositiu policial amb una setantena d’agents intensifica la pressió contra la delinqüència habitual amb controls, inspeccions i intervencions en establiments

Publicat el 21 de març de 2026 a les 11:06
Actualitzat el 21 de març de 2026 a les 11:08

El desplegament del pla Kanpai a Sabadell, una estratègia dels Mossos d’Esquadra per combatre la multireincidència delictiva, s’ha saldat amb quatre detinguts, cinc investigats i un ampli dispositiu de control sobre la ciutat. L’operatiu, que ha mobilitzat una setantena d’agents de diferents cossos policials, s’ha centrat a dificultar l’activitat dels delinqüents habituals i dels circuits que faciliten la revenda d’objectes robats.

Durant la intervenció, els agents han identificat un total de 265 persones, que acumulaven fins a 345 antecedents, evidenciant el focus del dispositiu sobre perfils reincidents. A més, s’han practicat quatre detencions (una per trencament d’ordre d’allunyament, una per requeriment judicial i dues relacionades amb estrangeria) i s’han obert investigacions a cinc persones, principalment per delictes contra la salut pública.

El balanç també inclou 61 denúncies, la gran majoria per tinença de substàncies, així com cinc per armes. Paral·lelament, s’han interposat tres denúncies de trànsit i deu més per incompliments d’ordenances municipals.

Una de les claus del pla Kanpai és atacar no només els autors dels delictes, sinó també els espais i activitats que els faciliten. En aquest sentit, s’han dut a terme set intervencions en establiments de la ciutat.

