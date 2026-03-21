Impulsen una plataforma per destapar les morts ocultes de la 'mili': "No sé per què va morir el meu germà"

"Volem saber com van morir els nostres germans i trencar el silenci que s'ha mantingut durant tants i tants anys". Aquest és el testimoni del Francesc Robelló i de la Mónica Muntada, germans de dues de les més de 1.900 víctimes que van morir en estranyes –i invisibilitzades– circumstàncies durant el servei militar obligatori. Des de fa poc més d'un mes, han impulsat, juntament amb la Berta Gómez i la Cristina Aymerich, –tots quatre, familiars de víctimes que van morir durant la 'mili'– la Plataforma Trencant el Silenci, que té com a objectiu principal ser un grup de suport per a totes aquelles famílies que han viscut una experiència semblant a la seva i fer pressió perquè el Congrés dels Diputats aprovi la creació d'una Comissió d'Investigació sobre els abusos i morts durant aquest episodi de la història del país.
La iniciativa no va néixer com a plataforma, sinó que es va impulsar i ha anat creixent exponencialment amb pocs dies: actualment, ja compten amb unes 1.300 adhesions de familiars o víctimes que se'n van poder sortir. "Volem que se sàpiga la realitat de tot el que va passar perquè hi ha moltes morts que no estan documentades", explica Mònica Muntada, sabadellenca. Els impulsors de la iniciativa denuncien dècades de silenci per part de l'estat i l'exèrcit espanyols i, després de tants anys callats, han posat fil a l'agulla per esclarir què va passar. "No deu interessar saber què va passar amb ell i els més de 1.900 joves que van patir el mateix durant la democràcia. Hi havia una violència institucional normalitzada", exposa Robelló. "No volem indemnitzacions ni anar a judici; volem estar tranquils, saber la veritat i el reconeixement oficial, per part de l'Estat, del dany causat", agrega.
Què s'ha fet al respecte?
Els membres de la plataforma volen "créixer i arribar al màxim de persones possible" per poder recopilar tota la informació que siguin capaços, exposen. "Com més casos, testimonis i adhesions tinguem, millor", diuen. Per aquest motiu, obren la porta a totes aquelles persones que desitgin aportar el seu granet de sorra en la causa: "Tenim un formulari d'adhesió, per a tothom qui vulgui unir-se i donar força a la plataforma, i un correu electrònic (veu.víctimesmili@gmail.com) per qui desitgi compartir el seu testimoni o el d'un familiar i aportar dades sobre el cas", expliquen. Amb això, estan aconseguint que algunes entitats s'hi hagin adherit i estan contactant amb les quatre diputacions perquè els donin el seu suport.
"No serà fàcil, però esperem rebombori i moviment", diu Muntada, en referència a la pressió del moviment perquè el Congrés aprovi la comissió desitjada. En un primer moment, el gener passat, es va llegir el manifest de la iniciativa al Parlament de Catalunya amb el suport de Junts, ERC, els Comuns i la CUP. En aquell plenari, es va instar l'estat espanyol a obrir una investigació en relació amb els abusos i les morts que van tenir lloc durant el servei militar obligatori. Posteriorment, Junts, ERC, Compromís, Sumar, PNB, Bildu, Podem i BNG van presentar una proposta perquè s'iniciï una investigació detallada sobre tot el que va passar. Aquesta, però, es troba pendent de validació i a l'espera que el PSOE doni el vistiplau, que suposaria la majoria absoluta.
Finalment, des del moviment també demanen que el servei militar obligatori "no torni mai més": "La 'mili' no es va abolir, es va suspendre. Tan sols demanem que en cap cas es restauri aquesta norma i que mai més s'hagi de complir el servei i que hi hagi joves que s'hi trobin agressions, la mort i l'oblit", conclouen.