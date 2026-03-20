Sabadell

Intervenció dels serveis d'emergència per un camió que ha bolcat a Sabadell

El succés ha tingut lloc aquest divendres a les 14:57 h

  • Camió bolcat a la C-58-c -
Publicat el 20 de març de 2026 a les 16:19
Actualitzat el 20 de març de 2026 a les 16:31

Els serveis d'emergència s'han activat aquest migdia a Sabadell per un camió que ha bolcat a la C-58-c. Segons informen des dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, un camió ha bolcat al voral de la carretera a les 14:57 h d'aquest divendres i ha quedat completament a fora de la via. El conductor ha pogut sortir pel seu propi peu plenament conscient del que ha passat, però amb evidents símptomes de mareig, segons fonts del mateix cos. Dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al punt del sinistre per fer tasques de neteja de la via i per assegurar que l'incident pogués transcendir. Diverses unitats de la Policia Municipal de Sabadell i del Sistema d'Emergències Mèdiques també han estat activades. Arran de l'incident, hi ha hagut un increment notable en el trànsit.

Notícies recomenades