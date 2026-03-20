Sabadell tornarà a cremar la ceba a la plaça Doctor Robert

El llegendari Ignus baixarà de l’infern per cremar la ceba enmig de la ciutat. Sabadell tornarà a celebrar la seva gran festa de la pólvora i del foc, el Cebafoc, durant tot el dissabte 21 de març, organitzada per les Forques de Can Deu, Sentinelles d’Arkëmis i les Bruixes del Nord. Hi passaran entitats de cultura popular d’arreu de Catalunya. Seran colles de foc, de percussió i bèsties d’arreu del país, que, a banda dels ja clàssics correfocs, viuran concerts, un vermut, contes, tallers infantils i una fira, tot amb la plaça del Doctor Robert com a epicentre.
“El Cebafoc és pura adrenalina, és una festa molt especial per nosaltres”, explica la Laura, de les Bruixes del Nord, que afegeix: “El foc em fa desconnectar. És córrer amunt i avall, és gaudir”. En el mateix sentit s’expressa la Salut, de les Forques, que té 20 anys i en fa 8 que va entrar a l’entitat gràcies als seus cosins: “El correfoc és eufòria, és emoció i són els nervis previs. És una manera de jugar amb seguretat amb el foc”, comenta. Pau Sanz, de la colla Sentinelles, destaca que és una festa pensada per a totes les edats i amb un programa ple d’activitats. “És apassionant veure com gaudeixen des dels més petits fins als més grans. Està obert a tothom. Fins i tot, hem vist com algú amb cadira de rodes entrava al correfoc”, explica.
La festa acollirà nou colles de percussió i tres bèsties convidades, que se sumaran a les de les entitats organitzadores. Les Bruixes del Nord trauran als carrers el seu gripau de 46 quilos, les forques de Can Deu faràn treure foc del drac Antonot i les Sentinelles d’Arkëmis faran desfilar el bruixot infernal gegant Mörth, de 80 quilos.
Entorn de la festa, que enguany arriba a l’11a edició, s’ha construït un relat en què “l’Ignus, que és un personatge de llegenda, baixa de l’infert i marca l’inici del correfoc, tot despertant la ceba”, que és un símbol de la ciutat i de la festa. La celebració ha esdevingut una referència de la cultura popular: “Cada any, ens contacten diferents colles d’arreu de Catalunya perquè volen venir. Portem uns anys amb molt creixement, tant de manera interna com externa”. Tanmateix, des de les tres entitats encara es considera que faria falta una petita empenta més perquè tota la ciutat s’involucrés encara més en la cultura popular relacionada amb el foc, tal com passa a altres municipis amb menys població que Sabadell.
En aquesta edició hi haurà un concert infantil amb música de Jaume Barri (12h), un concert vermut amb Shaggys Band (13h), i actuacions de D Zero (16h), DJ Bigvic (17h) i l’Orquestra Mitjanit (22h). La cercavila del foc serà a les 19.30h, l’encesa de la ceba, a les 20h, amb la posterior invocació de les colles. A continuació, començarà el correfoc i la carretillada.