ERC obre el debat sobre la gestió dels residus a Sabadell de cara al 2027: "Cal fer-ne una anàlisi rigorosa"

El grup municipal ERC Sabadell presentarà dilluns vinent una moció al ple sobre com gestionar la recollida de residus i la neteja pública. Els republicans asseguren que cal trobar una solució a la finalització del contracte el 2027 de l'empresa externa Smatsa per garantir qualitat, bon ús i eficiència dels recursos públics. Amb això, la proposta pretén impulsar un estudi de viabilitat sobre el model de gestió del servei de neteja i recollida de residus de Sabadell. "Per nosaltres, el model de gestió és un tema cabdal. Estem parlant d'un servei essencial que toca de prop al dia a dia de les persones i té un impacte directe en la ciutadania", exposava Santi Valls, regidor d'ERC Sabadell en una roda de premsa acompanya de la portaveu del grup, Sílvia Renom.
La moció no es presenta amb la intenció d'arribar a un acord d'una decisió concreta, sinó "posar el debat sobre la taula", com assegura el regidor. Els republicans, però, tenen molt clar que s'ha de fer una "anàlisi rigorosa" que permeti comparar els diferents models de gestió que existeixen –externalitzat, mixt o municipalitzat– per poder arribar a una conclusió clara sobre quin sistema de recollida de residus i neteja viària és més adient per Sabadell durant els pròxims anys. "Volem que es faci l'estudi per poder prendre una decisió a llarg termini. El que s'acabi decidint tindrà molt a veure amb el que passi durant els pròxims 15 o 20 anys", defensa Valls. Des del grup municipal apunten que seria "ideal" tenir un sistema municipalitzat, tot i que un de mixt també el veuen amb bons ulls. "Tal com està plantejat ara mateix el model externalitzat, que només té un client, per què no ho porta directament l'Ajuntament", assenyala.
El contracte actual d'Smatsa es va formalitzar el 2012 i el juliol vinent finalitza, en cas que no hi hagi pròrrogues. "L'acord suposa una dimensió econòmica molt rellevant: uns 18,5 milions d’euros anuals, que acumulen prop de 300 milions al llarg del contracte vigent i que podrien superar els 370 milions en cas de pròrrogues", expliquen. Amb això, ERC defensa que “no es tracta de precipitar decisions, sinó de preparar-les bé i amb tota la informació sobre la taula”. "Ja fa temps vam presentar una moció sobre la recollida de residus i fa poc se'n va aprovar una al respecte. Estem molt contents que hagi passat això perquè sempre considerarem que és una iniciativa nostra", conclou.