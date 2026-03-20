Veïns de la Serra d'en Camaró alerten: "Tenim carrers sense voreres"

Veïns de la Serra d’en Camaró tornen a posar sobre la taula les "mancances" que fa anys que denuncien: hi ha un carrer que està sense voreres, d'altres en mal estat o tan estrets que "resulten impracticables". L’associació de veïns denuncia que aquesta manca d’accessibilitat és només la punta de l’iceberg d’un conjunt de "dèficits urbanístics" que el barri té des de fa anys. De fet, l'entitat ha recopilat un conjunt de reivindicacions que, segons exposen, s’arrosseguen "sense una resposta clara" ni calendaris definits. Entre els principals punts, destaquen la "manca d’accessibilitat, els dèficits en l’espai públic", l’escassetat d’aparcament i la reivindicació d’un major servei de transport públic".
El cas més evident, exposen, és el contrast entre les voreres amples dels pisos nous del carrer de la Serralada i la resta del barri, "on els vianants sovint no tenen espai per circular". Al mateix carrer, un tram continua sense vorera. A banda, remarquen punts especialment problemàtics, com el tram del mateix carrer de Serralada abans de l'encreuament amb Rafael Casanovas: "La vorera és tan estreta que és imprescindible una actuació urgent", expressa el president de l'Associació de Veïns, Toni Alias. Una de les peticions principals dels veïns és la urbanització completa d’aquesta via, fins a l’avinguda de Rafael Casanova. Reclamen que s’hi arreglin les voreres i es netegi la zona de vegetació. A més, proposen que al carrer de Serralada es generin més places d’estacionament.
A això s’hi sumen altres elements com ara els pals de corrent situats al mig de la vorera tant a Serralada com a Mas Ferriol, o la desaparició de les plaques d'STOP a la cruïlla amb el carrer Plató. A més, el veïnat lamenta que part del terreny del carrer Homer s’ha enfonsat a causa de les pluges, un deteriorament que està pendent de reparació. "S'ha de posar fil a l'agulla per començar a resoldre el que fa anys que reivindiquem", sosté Alias, que assenyala tant obres de major envergadura com actuacions quirúrquiques de manteniment. Un exemple són les zones verdes, on reclamen intensificar la poda d’arbres i arbustos.
Hi ha altres projectes, però, que ja han agafat embranzida. El futur pipican —que s’hauria d’ubicar a la zona de la petanca— continua sense data concreta, però el veïnat ja ho va abordar amb els responsables municipals l'any passat. També celebren que les millores a la plaça Magdalena Calonge s'iniciïn pròximament, previstes el setembre d’aquest any.
La mobilitat, peça clau
Una de les queixes més reiterades és la manca d’autobús al barri. El veïnat de la Serra d’en Camaró depèn d’un enllaç amb el centre de Sabadell: la L7, que només passa cada 33 minuts els dies feiners i que s’atura a la carretera de Terrassa. Aquesta limitació fa que, per accedir al transport públic, els residents hagin d’escollir entre caminar fins a l’única parada del barri o desplaçar-se fins a la Concòrdia per utilitzar les línies L5 i L55. Des de la plaça de Magdalena Calonge, punt central del barri, aquest trajecte fins a la Concòrdia és d’uns 14 minuts a peu. Davant d’aquesta situació, els veïns proposen tres millores clau: incorporar una nova parada al carrer Prat de la Riba —a prop del Club de Tennis Sabadell—, augmentar la freqüència de pas i estudiar nous recorreguts que permetin una mobilitat més àgil dins i fora del barri.
Pel que fa a l’aparcament, l’associació de veïns recorda que han expressat reiteradament la necessitat de més places. "Ens diuen que els habitatges no disposen de pàrquing i és difícil oferir més espai del que físicament no existeix, però creiem que hi ha opcions per fer créixer el nombre de places”. Recentment, l’Ajuntament, va crear 41 noves places d’aparcament al barri, dins el marc del Pla d’Aparcaments municipal. Una trentena d’aquestes, a l’avinguda de Rafael Casanova i d'altres, al carrer de la Serralada. Així i tot, el veïnat considera que se'n podrien aconseguir més al tram "sense urbanitzar" del mateix carrer.