Golejada d'autoritat del CE Sabadell contra l'Europa (4-0)

El líder es fa fort a casa. El CE Sabadell ha golejat l'Europa (4-0) en un derbi català que es presentava com un dels partits de la jornada, i no ha decebut. Els arlequinats han estat superiors, han sabut patir per moments i han aprofitat les concessions dels barcelonins per donar un cop sobre la taula en la lluita pel lideratge. Les més de 8.500 persones a la Nova Creu Alta han empès l'equip cap a un triomf que consolida el lideratge i deixa un rival directe a set punts.
Costa ha presentat un onze amb algunes novetats. La principal ha estat en la defensa, per les baixes, amb la primera titularitat de Carlos Alemán, al lateral dret, amb Albert 'Urri' i Genar Fornés com a centrals. David Astals ha passat al mig del camp, com a pivot, mentre que en atac ha recuperat el lloc Javi López-Pinto després de la suplència de la jornada passada i ha tornat Miguelete, un cop complerta la sanció, acompanyant Agustín Coscia en la punta.
El duel ha començat amb ritme i intensitat. El Centre d'Esports ha sortit millor i ja des de l'inici ha tingut bones arribades sobre la porteria contrària. En els primers compassos fins i tot s'ha reclamat una possible vermella a Meshak per un cop a la cara de Miguelete sense pilota. El col·legiat ha revisat l'acció, però ha mantingut la groga. Han avisat Miguelete, López-Pinto o Joel Priego en els instants inicials. La millor ha estat de David Astals amb un llançament de falta que ha sortit desviat. Superat per l'embranzida dels arlequinats, l'Europa ha buscat frenar el ritme i fer-se amb la possessió. Jordi Cano ha avisat amb un xut des de la frontal que no ha trobat porteria.
La més clara, prop de la mitja hora, l'ha tingut López-Pinto que s'ha plantat sol davant de Juan Flere i ha rematat desviat. Els escapulats han reclamat també una possible vermella de Fuoli per una jugada amb Cano que l'àrbitre no ha sancionat. Ha tingut el primer de la tarda el conjunt visitant en un desajust després d'una pèrdua en sortida de pilota que Adnane Ghailan ha rematat fora quan ho tenia tot a favor. En el tram final del primer temps, quan tot semblava destinat a l'empat al pas per vestidors, ha arribat el gol. Una errada clamorosa de Fran Gil i el porter Flere ha regalat la pilota a Miguelete que a porteria buida ha fet l'1-0. El meta argentí, per a més inri, ha hagut de ser substituït pel cop que li ha donat al seu company en el rebuig fallit. Encara abans del xiulet ha tingut una bona oportunitat Arnau Campeny amb un cop de cap aturat per Fuoli.
La segona meitat també ha començat de nou amb ritme. En el primer atac dels arlequinats, una bona contra de Miguelete i Joel Priego ha finalitzat amb un defensor introduint-se la pilota a la seva pròpia porteria i duplicant l'avantatge dels sabadellencs. En la mateixa acció, el mateix Miguelete ha demanat el canvi per molèsties al genoll i ha entrat Godoy en el seu lloc. L'Europa s'ha fet amb el domini de l'esfèrica prenent molts riscos per poder retallar distàncies. La primera bona oportunitat dels visitants ha estat de Campeny amb un xut des de la frontal desviat. A l'altra banda, Priego ha tingut la sentència després d'una gran jugada personal que ha acabat amb un xut al pal.
Ha tornat a moure la banqueta Ferran Costa amb Rodri Escudero i Xavi Moreno per Coscia i López-Pinto. Passat l'equador, ha tingut bones ocasions per retallar l'Europa, però s'ha trobat amb un gran Fuoli sota pals. El porter ha aturat els intents de Cano o Adnane, tot i que la millor l'ha tingut Sgrò amb un xut molt potent que ha fregat el saragossà i ha tocat al travesser. Ha buscat protegir-se el Centre d'Esports amb l'entrada de Tito per Godoy i, en el descompte, ha arribat la sentència. Rodri Escudero ha caçat una pilota dins l'àrea després d'una errada del porter i ha fet el tercer a porteria buida. S'ha agaradat el Sabadell que ha pogut fer el quart en una contra de Moreno i l'ha trobat poc després amb una molt bona definició de Priego davant de Madrigal. La cirereta a un triomf històric que consolida el lideratge abans de visitar el Villarreal B la pròxima jornada.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Alemán, Urri, Genar, Eneko, Quadri, Astals, Priego, López-Pinto (Moreno, m. 72), Miguelete (Godoy, m. 50; Tito, m. 85) i Coscia (Escudero, m. 72).
CE Europa: Flere (Madrigal, m. 45), Escoruela (Carlos González, m. 84), Àlex Cano, Campeny, Sgró, Jordi Cano, Meshak (Josu Gallastegui, m. 72), Mahicas (Khalid, m. 72), Fran Gil (Caravaca, m. 46), Adnane i Óscar Vacas.
Àrbitre: Daniel Miranda (comitè extremeny). Grogues: Miguelete, Godoy, Priego; Meshak, Fran Gil.
Gols: 1-0, Miguelete m. 45; 2-0, pròpia porteria m. 47; 3-0, Escudero m. 90; 4-0, Priego m. 90.
Incidències: 8.516 espectadors a la Nova Creu Alta amb uns 800 visitants.