El repte de vendre cases de luxe a Sabadell: "Exigeix molta més precisió i segmentació"

La venda d’habitatges pot seguir alguns patrons comuns, però hi ha casos que sobresurten pel tipus de producte que són i el preu que tenen. Com aquesta casa que encapçala l’article, en venda al barri de Castellarnau amb un preu de sortida de 2,54 milions d’euros. És en aquests moments un dels tres habitatges de Sabadell més cars en venda a portals immobiliaris. 530 metres quadrats construïts en una parcel·la de 1.900 m2; cinc habitacions i el mateix nombre de lavabos complets, sala polivalent de 180 metres quadrats; cinema, piscina exterior… És fàcil vendre una propietat d’aquestes característiques? “És més difícil en un mercat com Sabadell, en què aquests valors no afloren per tot arreu”, explica Nico Zarate, gerent de la immobiliària que ven l’immoble en exclusiva, Flamat Sabadell. Zarate comparteix que “captar una propietat d’aquest valor és un repte perquè suposa sortir de la nostra zona de confort residencial normal” però, alhora, valora positivament que això permet a l’agència diferenciar-se d’altres i augmentar la qualitat de la seva cartera d’immobles en venda.
Recentment, Xavi Santos, gerent de la immobiliària Peritax, ha venut una casa del Centre per més d’un milió d’euros i no és la primera operació d’aquestes característiques en què fa d’intermediari entre comprador i venedor. Santos explica que vendre aquest tipus de producte és una “responsabilitat que exigeix molta més precisió i segmentació, perquè “tens un mercat més reduït i selectiu”. Tanmateix, creu que “una correcta valoració tècnica és clau” i, després, filtrar molt els possibles compradors per aconseguir el que anomena “visites qualificades”.
En el cas de la casa del Centre, al carrer de Garcilaso, detalla que la va vendre havent fet només dues visites en cinc mesos, i els segons interessats se la van quedar. “Vam depurar molt i vam tenir una visita qualificada”, assenyala, remarcant que les negociacions en aquests casos són molt tècniques i cal afrontar-les amb preparació “perquè qualsevol incidència pot bloquejar l’operació”. En la promoció d’aquests habitatges, també s’incrementen els recursos que destinen les immobiliàries, amb imatges i vídeos professionals, ús de drons si és necessari, difusió en portals internacionals, xarxes socials, etc.
En operacions d’aquestes característiques, Nico Zarate és partidari de treballar en exclusiva perquè els clients, tant el venedor com els possibles compradors, “tinguin un únic interlocutor”, la qual cosa permet tenir una comunicació més endreçada i fluïda. En un cas com aquest, el percentatge de l’operació que s’endú la immobiliària és entre l’1,5 i el 3%, segons Zarate. En general, per a la resta de compravendes sol ser el 4%. Xavi Santos comparteix que l’exclusivitat “és la clau de tot el procés perquè dona confiança al venedor” en què estarà ben representat professionalment.