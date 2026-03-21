Sabadell surt al carrer per celebrar el Dia Mundial de la síndrome de Down amb una festa inclusiva i reivindicativa

La plaça de les Dones del Tèxtil s’ha omplert aquest dissabte 21 de març de música, ball i convivència per commemorar el Dia Mundial de la síndrome de Down. L’entitat Andi Down Sabadell ha apostat per una celebració oberta i participativa, amb l’objectiu de fer visible la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar la seva plena inclusió a la societat.
Seguint la línia dels darrers anys, l’associació ha volgut sortir al carrer i deixar enrere els actes més tancats. La jornada ha inclòs diverses activitats lúdiques i solidàries: actuacions de zumba, esmorzar popular amb coca i xocolata, música amb batucades, balls i una rifa final per recaptar fons. Un dels moments més destacats ha estat l’actuació dels Cracs d’Andi amb la col·laboració del músic Pep Sala, amic des de fa anys de l'entitat.
La presidenta de l’entitat, Dolors Pallàs, ha valorat molt positivament la jornada: "Hem tingut molt ressò i estem contents. Hem gaudit d'un molt bon ambient". Pallàs ha destacat el canvi de format en aquesta nova edició: "Altres anys ho fèiem a porta tancada i vam decidir que a partir d’ara sortim al carrer per fer una difusió més gran". A més, ha subratllat l’èxit de participació: "Hem portat diversos productes elaborats per nosaltres per vendre i, també ha estat un èxit".
"Si podem ajudar-los i estar amb ells des de ben petits quan arriben a adults les seves capacitats són molt millors"
Més enllà de la celebració, Pallàs també ha posat el focus en les necessitats de l’entitat: "Estem demanant la col·laboració especial pels petits, necessitem un grau més alt de suport en la nostra iniciativa 'Un pas més', centrada a cobrir les despeses que no cobreixen les subvencions a l'hora d'ajudar famílies amb infants amb síndrome de Down". En aquest sentit, ha remarcat la importància del treball des de la infància: "Si podem ajudar-los i estar amb ells des de ben petits quan arriben a adults les seves capacitats són molt millors".
També ha reivindicat les capacitats dels usuaris de l’entitat: "Estan demostrant que són capaços de portar una activitat, de tenir un grup de música, de treballar, de viure sols".
"El que reivindiquem avui és que som capaços de fer qualsevol cosa. Volem demostrar-ho. Volem que ens vegin"
Precisament, aquesta autonomia és una realitat per a participants com Arnau Alfageme, que comentava: "Es pot dir que soc un dels fundadors d’Andi, soc un veterà de l’entitat". Actualment, forma part del projecte de vida independent: "Gràcies a Andi estic participant en el projecte de la Nostra Llar on comparteixo habitatge amb una altra membre d’Andi". I ha afegit: "Vivim sols, cadascú es gestiona, ens repartim les tasques del dia a dia". Sobre la jornada, ho té clar: "Avui és un dia commemoratiu, un dia de celebració. Hem de sortir tots i fer penya, és un dia important".
En la mateixa línia, Laia Piqué ha defensat la capacitat del col·lectiu: "El que reivindiquem avui és que som capaços de fer qualsevol cosa. Volem demostrar-ho. Volem que ens vegin". També viu en un pis autogestionat, al que s'ha mudat recentment: "Tenim molta feina al nou apartament, però sabem tirar endavant", tot i reconèixer el suport de l’entitat en tasques més complexes.
Per la seva banda, Anna Roig, també membre d'Andi Down ha destacat el vessant lúdic de l’entitat: "Estic encantada de formar part del grup de música dels Cracs d’Andi, he après a tocar el caixó i el timbal quan fem batucades", defensant que "tots podem fer tot allò que ens agrada".
Finalment, Sònia Albareda, companya de pis de l’Arnau, ha remarcat la importància del suport: "Andi és molt important per nosaltres a l’hora d’ensenyar-nos i ajudar-nos amb les tasques que se’ns fan difícils per poder viure sols". I ha celebrat l’èxit de la jornada: "És un dia molt emocionant per nosaltres, ens ha agradat molt que tanta gent hagi vingut aquest dissabte a la plaça".
