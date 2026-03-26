El Vallès se situarà al mapa tecnològic europeu amb el projecte InnoFAB, el centre de semiconductors

El Vallès Occidental es prepara per fer un salt al mapa tecnològic europeu en els pròxims anys. El Govern impulsa el projecte InnoFAB, el primer centre de disseny, desenvolupament i prototipatge de xips de Catalunya, que s’ubicarà al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. La infraestructura, concebuda per al desenvolupament de semiconductors avançats, mobilitzarà una inversió global de 400 milions d’euros i aspira a reforçar el paper del país en un sector considerat estratègic per a l’economia digital.
El projecte inclourà una sala blanca d’última generació de més de 2.000 metres quadrats, un espai altament controlat imprescindible per desenvolupar i provar processos de fabricació de xips. El centre se centrarà especialment en semiconductors basats en materials alternatius al silici, una línia de recerca que pot obrir noves aplicacions en àmbits com l’electrònica avançada, la salut o l’energia.
Recerca i innovació
El centre neix amb una clara vocació d’impulsar la innovació empresarial. La iniciativa està pensada perquè start-ups tecnològiques, petites i mitjanes empreses i grans corporacions puguin desenvolupar i validar noves tecnologies en un entorn de preproducció industrial. A més, es preveu que el projecte generi ocupació científica i tècnica altament qualificada i reforci la transferència de coneixement entre centres de recerca i el teixit productiu.
El futur centre ocuparà una superfície construïda de prop de 22.000 metres quadrats distribuïts en tres edificis. El principal serà el FAB, dedicat a la fabricació i prototipatge de xips, amb 10.600 metres quadrats repartits en quatre plantes. El complex inclourà també un edifici d’oficines i laboratoris de 7.300 metres quadrats i un tercer edifici auxiliar de serveis de 4.000 metres quadrats.
El Govern recentment ha adjudicat la redacció del projecte d’enginyeria bàsica per a la construcció de la infraestructura al grup d’enginyeria IDP, nascut a Sabadell. El contracte s’ha formalitzat per un import de 2,6 milions d’euros i la proposta tècnica s’haurà de presentar durant el mes d’abril.
Aquest document serà el punt de partida per elaborar el projecte executiu i el projecte constructiu posterior. La previsió del Govern és poder adjudicar el contracte de construcció de la infraestructura durant l’estiu.
Un ecosistema científic al Parc de l’Alba
La ubicació al Parc de l’Alba respon a la voluntat d’aprofitar l’ecosistema científic ja existent. En aquest entorn s’hi troben infraestructures de referència com el sincrotró ALBA i diversos centres de recerca vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona. La proximitat amb aquests equipaments ha de facilitar la col·laboració científica i accelerar la transferència de tecnologia cap a la indústria.
El projecte s’emmarca dins del PERTE Xip i del European Chips Act, dues iniciatives impulsades a escala europea per reduir la dependència tecnològica d’altres regions del món. En aquest sentit, una part important de la inversió es finançarà amb recursos procedents dels fons europeus NextGenerationEU.
La Fundació InnoFAB
La gestió de la nova infraestructura recaurà en la Fundació InnoFAB, una entitat sense ànim de lucre integrada dins del sector públic de la Generalitat. El seu patronat estarà format per representants dels departaments de Recerca i Universitats, Economia i Finances, Presidència i Empresa i Treball, així com per tres investigadors de reconegut prestigi.
El científic, José Antonio Garrido, investigador ICREA de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), ha estat designat coordinador del grup de treball interdepartamental que impulsarà el desplegament del projecte.
El “trident innovador”
Més enllà de la infraestructura en si, InnoFAB forma part d’una estratègia més àmplia per posicionar Catalunya com a referent tecnològic a Europa. El centre s’integra dins del que el Govern ha anomenat el “Trident Innovador” del Pla Catalunya Lidera, que inclou també dos projectes destacats.
D’una banda, el DARE, liderat pel Barcelona Supercomputing Center, que desenvoluparà tecnologia basada en l’arquitectura oberta RISC-V per a aplicacions d’alta computació i intel·ligència artificial. De l’altra, el PIXEurope, coordinat per l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), orientat a consolidar el lideratge europeu en circuits fotònics integrats amb aplicacions en telecomunicacions i salut.