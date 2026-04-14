La nova clínica de la Dra. Grande a Sabadell: el referent del Vallès

La cirurgia estètica, plàstica i reparadora continua sent un dels eixos principals de Clíniques NG. Amb el mateix enfocament mèdic rigorós, però en un entorn més ampli i funcional, la nova clínica representa un pas endavant en capacitat per a les visites, els preoperatoris i els seguiments personalitzats.
Al centre coexisteixen la cirurgia i la medicina estètica-antienvelliment, àrea en què s'ofereixen tractaments facials i corporals de qualitat mèdica. Paral·lelament, el nou espai compta amb una plataforma làser avançada, amb tecnologies com el làser CO₂ fraccionat, IPL d'alta potència i endolàser.
Aquesta aposta per la innovació tècnica i tecnològica i l'actualització contínua es tradueixen en una medicina estètica i una cirurgia plàstica més avançades i més ben adaptades a cada pacient.
Equipament i seguretat, amb estil
El nou centre de la Dra. Grande a Sabadell -a cinc minuts de la seva consulta anterior- també destaca per la seva atmosfera diàfana i elegant. La recepció lluminosa i sòbria dóna pas a una àmplia sala d'espera concebuda amb un gust contemporani. I pel que fa a les diferents consultes i sales de tractament, aquestes estan distribuïdes a les dues plantes, cosa que permet una organització fluida del treball clínic i una experiència més còmoda per al pacient.
Tot plegat transmet una sensació d'ordre, amplitud i refinament que acompanya la vocació mèdica del centre. Així mateix, la climatització d'última generació i la renovació contínua de l'aire optimitzen les condicions de confort i de seguretat, dos aspectes especialment rellevants en un entorn sanitari d'alt nivell.
Entre l'Eix Macià i la Creu Alta
Ubicada al carrer Pi i Margall 43, a pocs minuts d'El Corte Inglés i al costat de l'estació de FGC Creu Alta, la nova seu suposa un avanç natural; no només per la seva mida, sinó per la manera com a les instal·lacions es redefineix la relació entre comoditat i atenció mèdica.
Es reforça així la presència de la clínica de la Dra. Nélida Grande a Sabadell, sense perdre la proximitat que sempre ha caracteritzat la cirurgiana i el seu equip.
