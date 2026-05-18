La bellesa d'un augment de pit no depèn només de la talla

El resultat final d'un augment de pit depèn de molts més factors que la majoria de pacients imagina abans d'anar a consulta. Moltes pacients arriben a clínica de la Dra. Grande amb una idea molt concreta: “vull una 95” o “vull veure'm més natural”. Tot i això, el volum per si mateix no determina el resultat.
Les valoracions prèvies que ho determinen tot
Un dels primers aspectes que valora aquesta cirurgiana és l'amplada del tòrax. "En dones amb un tòrax més ample, normalment es necessita un implant mamari de més base perquè el pit quedi proporcionat i harmònic amb la resta del cos. Si la pròtesi és massa estreta, el resultat es pot veure poc equilibrat", assenyala la doctora Nélida.
També hi influeix la implantació natural del pit. Per exemple, “quan el pit està situat més avall, pot ser necessari augmentar una mica més el volum per emplenar la part superior i compensar visualment aquesta implantació baixa”, recomana l'especialista. Així mateix, un altre punt clau és la separació entre els dos pits; quan hi ha molta distància entre l'un i l'altre, es pot optar per implants més amples per millorar l'harmonia i la uniformitat de l'escot.
Però no són els únics factors que s'estudien abans d'una cirurgia mamària. També s'avalua l'elasticitat de la pell, la quantitat de teixit mamari existent, la qualitat muscular, la simetria del pit o fins i tot la posició de les arèoles. En aquest sentit, la Dra. Nélida Grande busca personalitzar al màxim el resultat per adaptar-lo al cos real de cada pacient.
El detall que farà més bonic el teu augment de pit
Quan es parla d'implants mamaris, la majoria de persones pensa únicament en el volum, però hi ha un altre factor fonamental que amb prou feines es coneix: la projecció. La projecció determina quant sobresurt l'implant cap endavant. És a dir, dues pròtesis poden tenir el mateix volum, però veure's completament diferents segons la projecció.
Aquí hi ha una de les claus que més condiciona el resultat final: "una pròtesi amb projecció alta concentra més volum cap endavant i genera un pit més marcat, rodó i projectat. En canvi, una projecció moderada reparteix més el volum i ofereix un acabat més suau i natural", afirma la cirurgiana.
Precisament per això, a Clínicas NG no treballen únicament amb talles. El que realment fan és combinar diferents paràmetres –base, volum i projecció– per construir un resultat proporcionat alhora que atractiu.
