Dra. Nélida Grande: “Amb l'elevació de mames es recupera la forma del pit, però també la confiança”

A la consulta de la Dra. Nélida Grande, especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica, moltes pacients coincideixen en alguna cosa: no busquen transformar el seu cos, sinó recuperar el que senten que han perdut. Des d'aquesta perspectiva, la cirurgia d'elevació de mames és una manera de reconnectar amb la pròpia imatge després de canvis com ara embarassos, pèrdues de pes o el simple pas del temps.
La mastopèxia, tècnica amb què es realitza l'elevació de mames, consisteix a reposicionar el pit en la seva alçada original, eliminant l'excés de pell i tornant fermesa a la mama. “Està indicada quan hi ha ptosi mamària (pits caiguts), una cosa molt comuna després de la lactància, canvis hormonals o el transcurs dels anys”, assenyala la Dra. Grande.
"Amb l'elevació", continua la cirurgiana, "es recupera la forma del pit, però també la confiança, l'autoestima, perquè passem d'un bust molt caigut, i amb tendència a l'aplanament, a un de dret i rejovenit".
La decisió: amb implants o sense
Aquesta intervenció, que pot no incloure la col·locació de pròtesis ja que a Clínicas NG aprofiten al màxim la glàndula mamària natural, el bust recupera el seu volum i la seva posició al tors, corregint-se així l'efecte de la gravetat o de la flacciditat dels teixits. Això no obstant, es poden afegir implants de pit a l'operació.
'Amb o sense' és un dels dubtes que plantegen les pacients de la doctora, però la resposta depèn en gran mesura del resultat que es vulgui aconseguir.
En paraules de la Dra. Nélida, "quan es busca un resultat natural, simplement corregint la caiguda del pit sense modificar-ne massa el volum, la mastopèxia sense implants pot ser l'opció més adequada -i de fet, és el més freqüent-. En canvi, quan a més d'elevar el pit es vol recuperar el volum perdut o, fins i tot, augmentar-lo, la combinació amb implant pot oferir un resultat més satisfactori i harmònic”.
Remodelació corporal completa
En molts casos, l'elevació de mames forma part d'un enfocament més global. És habitual, segons l'especialista de Clínicas NG, combinar-la amb una abdominoplàstia: “aquesta combinació permet redefinir el contorn corporal, millorant tant l'abdomen com el pit en una sola intervenció”.
