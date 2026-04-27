Endolàser: el làser mèdic del qual tothom parla, per la Dra. Nélida Grande

"A CLÍNIQUES NG, portem anys observant com la medicina estètica canvia de paradigma: menys invasiva, més precisa i, sobretot, més natural. En aquesta evolució, hi ha un tractament que marca un abans i un després en la forma de tractar la flacciditat i redefinir el contorn corporal i facial: l'endolàser", comenta la Dra. Grande.
El procediment el duen a terme l'especialista i el seu equip a la consulta de Sabadell, amb anestèsia local, i permet una recuperació ràpida. Però el més interessant és que els resultats no són immediats i artificials sinó progressius. El cos continua treballant després del tractament, durant setmanes.
Un làser gens convencional
No parlem d‟un làser convencional. L'endolàser utilitza energia làser de díode que s'aplica mitjançant una fibra òptica extremadament fina. “Això ens permet treballar directament a les capes profundes de la pell, on realment es produeixen els canvis estructurals”, assegura la cirurgiana.
El que s'aconsegueix amb aquesta tecnologia és activar un procés biològic: estimular la producció de col·lagen i elastina. Alhora, el làser actua sobre el greix localitzat, ajudant a reduir-lo de forma precisa. És a dir, es poden tractar la flacciditat i el volum en un mateix procediment.
Resultats en rostre i cos
Al cos, l'efecte és especialment notable. “Aconseguim una retracció cutània potent, cosa que es tradueix en una pell més ferma que es tensa des de dins, sense necessitat de cirurgia”, aclareix la Dra. Nélida. A més, actua sobre el greix localitzat mitjançant un procés de lipòlisi, que permet liquar-lo en zones on sol ser més resistent, com l'abdomen, els braços o les cuixes. Tot això sense cicatrius i amb un procediment mínimament invasiu que no interromp la rutina del pacient.
A la cara, per altra banda, l'endolàser permet aconseguir un veritable lífting sense cirurgia: es corregeix la pell flàccida del rostre, el coll i el contorn mandibular. A més, pot eliminar petits acúmuls de greix a zones com la papada.
Avui, millorar la fermesa de la pell, redefinir el contorn i reduir greix localitzat ja no sempre implica passar per quiròfan.
