Les cirurgies estètiques més adequades per preparar l'estiu

L'estiu convida a veure's millor, sentir-se més còmode amb el cos i afrontar les vacances amb una sensació renovada de benestar. No obstant això, en cirurgia plàstica és important recordar una cosa fonamental: no totes les intervencions són adequades per a totes les pacients, ni totes s'han de fer pensant únicament en una data concreta.
A Clíniques NG de Sabadell, la Dra. Nélida Grande treballa precisament des d'aquesta filosofia: valorar cada cas de manera personalitzada, estudiar l'anatomia, els hàbits, el tipus de pell, les expectatives i el moment vital de cada pacient abans de recomanar una intervenció.
Cirurgies que es plantegen moltes pacients abans de l'estiu
Una de les cirurgies més consultades en aquesta època és la blefaroplàstia, una intervenció destinada a millorar l'aspecte de les parpelles quan hi ha excés de pell, bosses o una mirada cansada. “Moltes pacients no busquen canviar la seva expressió, sinó recuperar una mirada més descansada i lluminosa”, explica la Dra. Nélida Grande. La seva recuperació sol ser progressiva i permet que la cara vagi adquirint un aspecte més fresc amb el pas de les setmanes.
Una altra de les intervencions habituals abans de l'estiu és la cirurgia mamària, tant l'augment de pit com l'elevació o reducció mamària. En aquests casos, lobjectiu no sempre és augmentar volum. En moltes dones es busca millorar la proporció corporal, corregir una caiguda del pit després d'embarassos o canvis de pes o aconseguir una silueta més harmònica.
“La clau no és triar una talla, sinó estudiar el tòrax, la pell, la base mamària, la posició del pit i el resultat que la pacient desitja aconseguir”, assenyala la cirurgiana. Per això, la planificació prèvia és essencial per aconseguir un resultat natural, proporcionat i estable.
Remodelació corporal: quan l'objectiu és millorar la silueta
També augmenta l'interès per cirurgies orientades a millorar el contorn corporal, com ara la liposucció de zones localitzades o determinats procediments de remodelació. Aquest tipus d'intervencions no s'han d'entendre com un mètode per perdre pes, sinó com una manera de tractar acumulacions de greix que no responen bé a dieta o exercici.
Abdomen, flancs, cartutxeres, braços o papada són algunes de les zones que més preocupen quan arriba l'època de roba més lleugera. Tot i així, la Dra. Grande insisteix en la importància de valorar bé cada cas: “No es tracta només de treure volum, sinó de saber si la pell respondrà correctament i si la indicació quirúrgica és l'adequada”.
La importància de planificar bé els temps
Tot i que moltes pacients pensen a operar-se just abans de les vacances, el més recomanable és planificar amb marge. Darrere d'una cirurgia poden aparèixer inflamació, hematomes o molèsties temporals, i en molts casos cal evitar el sol directe, la calor intensa, l'esport o determinats esforços durant un temps.
Per això, una bona valoració mèdica no només decideix quina cirurgia és la més adequada, sinó també quan cal fer-la. En alguns casos, l'estiu pot ser un bon moment si la pacient disposa de dies de descans. En altres, pot ser preferible esperar o escollir una alternativa menys invasiva.
Resultats naturals i adaptats a cada persona
En cirurgia plàstica, el millor resultat no és el més evident sinó el que aconsegueix millorar sense alterar l'essència de la pacient. Aquesta és una de les línies de treball de Clíniques NG: cercar resultats harmònics, elegants i personalitzats, evitant decisions precipitades o expectatives poc realistes.
Perquè preparar-se per a l'estiu no vol dir canviar de cos en poques setmanes, sinó prendre una decisió ben acompanyada, amb criteri mèdic i amb una planificació adequada.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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